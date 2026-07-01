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Consiliul Concurenţei pune în dezbatere angajamentele propuse de Allianz-Ţiriac Asigurări pentru a prelua Campion Broker de Asigurare

L.B.
Bănci-Asigurări / 1 iulie, 13:21

Consiliul Concurenţei pune în dezbatere angajamentele propuse de Allianz-Ţiriac Asigurări pentru a prelua Campion Broker de Asigurare

Consiliul Concurenţei supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de Allianz-Ţiriac Asigurări SA pentru a înlătura îngrijorările concurenţiale identificate în contextul preluării Campion Broker de Asigurare şi Reasigurare SRL, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Îngrijorările exprimate de autoritatea de concurenţă vizează riscul ca Allianz-Ţiriac să obţină, prin intermediul Campion Broker, acces la informaţii comerciale sensibile ale companiilor de asigurare concurente care colaborează cu Campion Broker.

Ca urmare, angajamentele propuse de Allianz-Ţiriac urmăresc implementarea unei proceduri interne privind regulile de conformare cu legislaţia concurenţei şi legislaţia de distribuţie de asigurări, aplicabilă în relaţia cu Campion Broker.

Procedura cuprinde măsuri pentru un management separat şi independent, format din persoane distincte, fără suprapuneri de funcţii sau mandate şi asigură independenţa operaţională a Campion Broker.

De altfel, procedura interzice favorizarea produselor Allianz-Ţiriac în activitatea de intermediere şi instituie acces restricţionat la informaţii comerciale sensibile ale competitorilor, obţinute de Campion Broker în activitatea sa de brokeraj.

Allianz-Ţiriac se angajează ca toate raportările transmise de Campion Broker să fie efectuate pe baza unor modele prestabilite, conforme cu regulile de concurenţă.

De asemenea, procedura propusă prevede înfiinţarea unor echipe dedicate, care ar urma să aibă acces exclusiv la informaţiile, sistemele informatice şi platformele operaţionale ale Campion Broker şi ar avea obligaţii privind gestionarea, păstrarea şi eliminarea documentelor conţinând informaţii sensibile.

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