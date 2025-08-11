Contrabandă depistată pe o navă înternaţională la Tulcea: peste 14.800 de ţigarete şi 200 litri de alcool, confiscate

În data de 8 august 2025, o echipă comună formată din inspectori vamali ai Biroului Vamal de Frontieră Tulcea, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Tulcea - Garda de Coastă, lucrători ai Căpităniei Tulcea şi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a efectuat controlul specific la intrare asupra unei nave sub pavilion Saint Kitts and Nevis, care naviga din portul Reni (Ucraina) către Italia, pe Braţul Tulcea, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

În urma verificărilor, au fost descoperite, ascunse şi nedeclarate într-un cheson situat la prova navei:

-14.800 de ţigarete

-32 de sticle de whisky

-15 baxuri de bere

Valoarea totală estimată a bunurilor este de 17.610 lei.

Având în vedere că fapta constituie infracţiune conform art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 - Codul vamal al României, întreaga cantitate de bunuri a fost confiscată. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, se desfăşoară cercetări pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi luarea măsurilor legale ce se impun.