Cordia începe construcţia proiectului rezidenţial Centropolitan în Bucureşti

Cordia România, parte a grupului Futureal, a achiziţionat un teren de 8.179 mp în zona Pieţei Alba Iulia, lângă Bucureşti Mall, şi a demarat construcţia proiectului rezidenţial Centropolitan. Terenul a fost cumpărat de la Bog'Art Place, iar autorizaţia de construire a fost deja emisă, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Centropolitan va include 274 de apartamente, cu una până la cinci camere şi suprafeţe între 42 şi 156 mp, precum şi 3.345 mp de spaţii comerciale integrate. Proiectul prevede şi facilităţi pentru rezidenţi, precum lounge, gastro bar, Kids Corner, Arcade Room pentru adolescenţi, hub de coworking şi zone de fitness şi yoga, arată comunicatul.

Preşedintele consiliilor de administraţie Cordia România şi Spania, Mauricio Mesa Gomez, a declarat că „centropolitan reprezintă următoarea etapă în strategia noastră pe termen lung pentru România şi continuă contribuţia Cordia la dezvoltarea urbană armonioasă”, potrivit comunicatului.

Proiectul este situat în apropierea unor repere importante ale oraşului: Bucureşti Mall la un minut, Piaţa Alba Iulia la trei minute şi Piaţa Unirii la zece minute, cu conexiuni bune la transportul public, se adaugă în comunicatul de presă.

Tranzacţia a fost intermediată de compania de consultanţă imobiliară Crosspoint Real Estate şi casa de avocatură Stratulat Albulescu, fiind finalizată în septembrie 2025.

Cordia este prezentă pe pieţele din Ungaria, Polonia, România, Spania şi Marea Britanie şi are un portofoliu de proiecte rezidenţiale premiate, inclusiv PARCULUI20 în Bucureşti, conform comunicatului.