CORESPONDENŢĂ DIN NEW YORK Zohran Mamdani - ascensiunea unui socialist radical

Zohran Kwame Mamdani este, în prezent, primarul oraşului New York.

În alegerile primare din iunie, el a devenit candidatul oficial al Partidului Democrat, învingându-l pe Andrew Cuomo, fostul guvernator al statului New York şi moştenitorul unei importante dinastii politice (tatăl său, Mario Cuomo, fusese guvernator timp de mulţi ani). Andrew Cuomo nu a renunţat şi a candidat, ulterior, la funcţia de primar ca independent, câştigând în faţa lui Andrew Cuomo şi a lui Curtis Sliwa, republican. Statul New York este unul „albastru” (adică dominat de democraţi), iar oraşul New York cu atât mai mult.

• Cine este Zohran Mamdani?

Născut în Uganda, a imigrat în Statele Unite la vârsta de 7 ani. Este fiul lui Mahmood Mamdani - un musulman indian din Uganda, marxist, în prezent profesor la Universitatea Columbia, unde predă cursuri despre anticolonialism şi rasism - şi al regizoarei indiene Mira Nair.

Zohran Mamdani, în vârstă de 33 de ani, este un membru important al organizaţiei Democratic Socialists of America, aripa de extremă stângă a Partidului Democrat. Are un lung istoric de idei de stânga şi islamiste.

În perioada studenţiei, a organizat o mişcare pro-palestiniană în campus. După absolvire, a fost o vreme rapper, compunând cântece care glorificau cauza palestiniană, inclusiv Hamas. După câţiva ani, şi-a început cariera politică, fiind ales deputat în Adunarea Statului New York şi reprezentând cartierul Astoria, Queens - o zonă cu o puternică prezenţă islamică (de altfel, în New York există aproximativ 300 de moschei şi toate l-au susţinut în candidature sa la funcţia de primar al New York-ului).

În iunie 2025, şi-a depus candidature, ca democrat, la funcţia de primar.

• Principalele propuneri din programul său

Locuinţe:

Un punct central al campaniei sale a fost îngheţarea chiriilor pentru locuinţele stabilizate. De asemenea, intenţionează să construiască 200.000 de locuinţe accesibile în următorii zece ani, să crească protecţia chiriaşilor şi să reformeze sistemul de impozitare pe proprietăţi, pentru a-l face mai echitabil.

Transport:

Mamdani susţine eliminarea completă a tarifelor pentru autobuzele din New York City. A sprijinit, anterior, un program-pilot de transport gratuit, argumentând că acesta a crescut numărul de pasageri şi siguranţa publică.

Îngrijirea copiilor şi educaţia:

Sprijină accesul universal la îngrijire pentru copiii cu vârsta între 6 săptămâni şi 5 ani şi propune oferirea de „coşuri pentru bebeluşi” cu produse esenţiale pentru noii părinţi. Platforma sa include, de asemenea, finanţarea completă a şcolilor publice şi explorarea modalităţilor de a finanţa sistemul universitar public (CUNY) prin reevaluarea scutirilor fiscale acordate universităţilor private.

Politica economică:

Propune creşterea salariului minim din New York City la 30 de dolari pe oră până în 2030. Pentru a combate costurile mari la alimente, intenţionează să lanseze un program pilot de magazine alimentare administrate de oraş.

Taxe:

Vrea să finanţeze aceste programe prin creşterea impozitului pe profit pentru companii şi printr-o majorare de 2% a impozitului pe venit pentru locuitorii oraşului care câştigă peste 1 milion de dolari anual.

Siguranţa publică:

Deşi anterior susţinea mişcarea „defund the police” („tăiaţi finanţarea poliţiei”), acum afirmă că va menţine efectivele actuale ale NYPD. Propune însă crearea unui Departament al Siguranţei Comunitare, care să gestioneze incidentele neviolente, precum crizele de sănătate mintală, prin lucrători special pregătiţi.

De asemenea, intenţionează să elibereze numeroşi deţinuţi, susţinând că au fost victimele unui sistem de justiţie rasist şi nedrept.

• Alte poziţii notabile

Conflictul israeliano-palestinian

Mamdani este un susţinător vocal al drepturilor civile palestiniene şi un critic vehement al guvernului israelian. Sprijină mişcarea BDS (Boicot, Dezinvestire, Sancţiuni) şi a declarat că, dacă va fi ales, va respecta un eventual mandat al Curţii Penale Internaţionale pentru arestarea premierului israelian Benjamin Netanyahu, dacă acesta ar vizita New York-ul. A cerut „globalizarea intifadei”.

Drepturile LGBTQ+

Vrea ca New York City să devină un „oraş-sanctuar LGBTQIA+”, să extindă accesul la servicii de îngrijire medicală de afirmare de gen şi să creeze un Birou Oficial pentru Afaceri LGBTQIA+.

Imigraţie

Susţine şi doreşte să consolideze politicile de „oraş-sanctuar” ale New York-ului, care protejează imigranţii de aplicarea legilor federale, şi să asigure reprezentare juridică pentru toţi imigranţii aflaţi în detenţie.

Critici şi îngrijorări

Mulţi oameni şi-au exprimat îngrijorarea faţă de programul său, considerând că ar duce la o prăbuşire drastică a oraşului New York. Printre principalele teme invocate:

- Costul programului ar fi prohibitive;

- Creşterea taxelor i-ar determina pe cei bogaţi şi pe numeroase companii să părăsească oraşul şi să se mute în „statele roşii” (republicane), precum Florida şi Texas;

- Guvernul federal (în special Donald Trump) a anunţat deja că va opri finanţarea multor proiecte din New York City;

- Siguranţa publică ar urma să scadă, iar criminalitatea să crească semnificativ;

- Comunitatea evreiască ar putea suferi o creştere a atacurilor antisemite, încurajate de declaraţiile sale anti-Israel.

- Calitatea educaţiei publice ar scădea, întrucât Mamdani se opune şcolilor publice selective pentru elevii supradotaţi.

Deşi Mamdani a încercat recent să îşi modereze poziţiile extreme, criticii cred că este doar o strategie de imagine şi că opiniile sale reale rămân foarte radicale.

A fost văzut recent alături de imami musulmani islamişti şi jihadişti, inclusiv unul implicat în tentativa eşuată de atentat asupra World Trade Center din 1993.