Corriere della Sera a refuzat să publice un interviu cu Lavrov

Corriere della Sera a refuzat să publice un interviu cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pe motiv că textul transmis de partea rusă conţine „prea multe afirmaţii controversate” care necesită verificări suplimentare, depăşind astfel „limitele rezonabile” ale unei publicaţii independente, potrivit presei internaţionale.

Ministerul rus a acuzat ziarul de „cenzură scandaloasă” şi a publicat integral răspunsurile lui Lavrov pe site-ul instituţiei, acestea fiind ulterior preluate de agenţia TASS şi de Ambasada Rusiei în România.

Reprezentanţii Corriere della Sera au explicat că au cerut un interviu în format de dialog, care să permită contestarea afirmaţiilor controversate, însă această solicitare a fost respinsă de partea rusă, care a transmis în schimb „un text lung, plin de acuzaţii şi propagandă”. Conducerea ziarului a adăugat că ministrul rus „a considerat că poate aplica unui ziar italian aceleaşi criterii ca în Rusia, unde libertatea de informare a fost abolită”.

În răspunsurile nepublicate de Corriere dar difuzate de TASS, Lavrov acuză Europa de escaladarea conflictului din Ucraina, laudă poziţia preşedintelui american Donald Trump şi îşi exprimă speranţa că Washingtonul va evita măsuri provocatoare. Şeful diplomaţiei ruse afirmă că sprijinul european pentru Kiev este o diversiune de la problemele socio-economice interne şi descrie Rusia drept un „stat civilizaţional”, reiterând tezele oficiale ale Kremlinului privind NATO şi Ucraina.

Deşi s-a aflat în centrul unor speculaţii privind o posibilă dizgraţie, Lavrov a revenit recent în spaţiul public cu mai multe apariţii şi interviuri, adoptând o retorică fermă faţă de Europa şi una reţinută în relaţia cu Statele Unite.