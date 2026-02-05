CRE: Măsurile asupra adaosului comercial trebuie corelate cu economia de piaţă

Centrul Român al Energiei (CRE) transmite că a luat act de intenţia autorităţilor de a introduce un mecanism temporar de limitare a adaosului comercial pentru furnizorii şi traderii de energie electrică şi gaze naturale, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

CRE avertizează că, deşi sprijină protecţia consumatorilor, o astfel de intervenţie poate afecta stabilitatea financiară a companiilor şi funcţionarea pieţei.

Segmentul de furnizare este deja afectat de schema de plafonare-compensare, în condiţiile întârzierilor la plata sumelor datorate de stat, ceea ce pune presiune asupra fluxurilor de numerar şi capacităţii operatorilor de a-şi finanţa activitatea curentă, conform comunicatului. CRE afirmă că introducerea unei noi constrângeri, fără rezolvarea dezechilibrelor deja existente, poate afecta stabilitatea financiară a unor companii esenţiale pentru funcţionarea pieţei şi securitatea aprovizionării electrice, mai arată comunicatul.

Centrul subliniază că intervenţiile asupra formării preţurilor nu trebuie să devină o practică recurentă şi nu pot înlocui mecanismele concurenţiale ale pieţei. CRE detaliază că nu este nevoie de ajustări succesive şi intempestive ale regulilor de funcţionare a pieţei, ci de predictibilitate şi stabilitate pentru acest sector strategic care trece printr-un proces de transformare şi atragere de investiţii, se mai arată în comunicat.

CRE îşi reafirmă sprijinul pentru protejarea consumatorilor vulnerabili, considerând însă că această protecţie trebuie realizată prin instrumente personalizate, transparente şi sustenabile din punct de vedere bugetar, care să nu distorsioneze piaţa şi să nu fragilizeze operatorii.

Importanţa unui dialog real şi substanţial între autorităţi şi industrie înaintea adoptării unor măsuri cu impact la nivelul sistemului este necesară, transmite CRE prin intermediul comunicatului.

Organizaţia se declară pregătită să-şi ofere contribuţia prin intermediul expertizei membrilor săi, cu scopul identificării unor soluţii echilibrate, care să asigure simultan protecţia consumatorilor, stabilitatea sectorului energetic şi funcţionarea corectă a pieţei energiei din ţara noastră.