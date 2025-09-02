Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
CREATIVO 2025 Experienţa care transformă moda în inspiraţie

Comunicate de presă / 2 septembrie, 11:23

CREATIVO 2025 Experienţa care transformă moda în inspiraţie

Numărătoarea inversă a început! În mai puţin de o lună, CREATIVO 2025 aduce împreună pasionaţii de modă, profesioniştii industriei, creatorii de tendinţe şi brandurile vizionare într-un singur spaţiu - Pavilionul B1 al ROMEXPO.

Un concept dedicat viitorului modei

Ediţia din acest an propune o platformă interactivă unde creativitatea, sustenabilitatea şi educaţia se întâlnesc. Creativo 2025 aduce:

20 de zone tematice pentru designeri consacraţi, start-up-uri, artizani şi producători industriali

Peste 80 de workshopuri şi conferinţe gratuite, dedicate atât profesioniştilor, cât şi pasionaţilor de modă

Spaţii interactive pentru digitalizare, broderie, croitorie, tricotaje şi design vestimentar

Conferinţe inspiraţionale despre business, sustenabilitate, branding şi tendinţe globale

Creativo - locul unde ideile devin experienţe

La Creativo, moda nu este doar privită - este trăită. Vizitatorii vor descoperi procesele creative din culisele brandurilor, vor participa la demonstraţii live şi vor explora materiale, texturi şi tehnologii direct de la sursă.

Fiecare expozant îşi transformă standul într-un atelier deschis, oferind publicului ocazia de a înţelege povestea din spatele fiecărei piese - de la idee la produsul final.

De ce să participi la Creativo 2025

✔ Pentru vizitatori - descoperi tendinţele momentului, participi la workshopuri şi intri în culisele industriei modei

✔ Pentru expozanţi - interacţionezi direct cu o comunitate dedicată, creezi noi parteneriate şi îţi promovezi brandul într-un spaţiu premium

✔ Pentru parteneri - ai acces la o platformă unică de promovare, cu vizibilitate naţională şi internaţională

Creativo 2025 este mai mult decât un eveniment - este un catalizator al comunităţii creative din România. Invităm brandurile, designerii şi pasionaţii să fie parte dintr-o ediţie interactivă, dinamică şi educativă, care pune în prim-plan inovaţia şi exprimarea personală”, a declarat Oana Netbai, Director Comercial ROMEXPO.

Detalii complete despre program, zonele tematice şi înscrieri sunt disponibile pe: www.club-creativo.ro

