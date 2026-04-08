A.I.
Piaţa de Capital / 8 aprilie, 11:37

Creşteri la BVB, pe fondul anunţului privind armistiţiul SUA-Iran

Donald Trump a afirmat că acordul de încetare a focului a fost condiţionat de acceptul Iranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, conform presei internaţionale

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au început sesiunea de tranzacţionare de astăzi cu aprecieri semnificative, în ton cu evoluţia pieţelor de acţiuni europene, care se apreciază după ce Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui acord de încetare a focului condiţionată.

Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, avea o creştere de 1,54%, până la 28.646 de puncte, după o oră şi jumătate de la debutul sesiunii de tranzacţionare, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, urca cu 1,94%, la 5.549 de puncte.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că a convenit asupra unui armistiţiu de două săptămâni cu Iranul, cu puţin timp înainte de expirarea termenului-limită, relatează CNN. Trump a spus că acordul de încetare a focului a fost condiţionat de acceptul Iranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, vitală din punct de vedere strategic. Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului vorbeşte despre „o mare victorie” şi anunţă că armata sa va coordona tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz pe durata armistiţiului, scrie News.ro.

În acest context, pieţele de acţiuni europene au început ziua de tranzacţionare cu aprecieri puternice, indicele Stoxx 600 având o creştere de 3,56%, la ora 11:00 (a ţării noastre), în vreme ce indicele german DAX urca cu 4,59%. La Londra, indicele FTSE 100 avea un avans de 2,37%.

La BVB, toţi indicii erau în creştere după o oră şi jumătate de la deschiderea sesiunii bursiere. Acţiunile Banca Transilvania aveau un avans de 1,81%, până la 37,16 lei, pe fondul unui rulaj de 14,2 milioane lei, în vreme ce acţiunile BRD - Groupe Societe Generale se apreciau cu 1,36%, la 29,85 lei, în condiţiile unor schimburi în valoare de 0,6 milioane lei.

Titlurile producătorului de petrol şi gaze OMV Petrom se apreciau cu 0,3%, la 1,004 lei, pe fondul unor schimburi de 1,6 milioane lei, în timp ce acţiunile Romgaz aveau un avans de 0,33%, până la 12,02 lei, în condiţiile unei valori a tranzacţiilor de 1,3 milioane lei.

Titlurile Hidroelectrica se apreciau cu 1,19%, la 153 de lei, în condiţiile unor schimburi de 0,8 milioane lei, în timp ce acţiunile Nuclearelectrica aveau un avans de 2,46%, până la 66,7 lei, pe fondul unei valori tranzacţionate de 0,6 milioane lei. Titlurile Fondul Proprietatea erau în apreciere cu 1,71%, la 0,595 lei, în contextul unor schimburi de 0,7 milioane lei.

După o oră şi jumătate de la deschiderea sesiunii bursiere, valoarea tranzacţiilor de la BVB se ridica la 46 milioane lei, circa 20% din media zilnică a acestui an, de circa 226 milioane lei, sumă ce conţine totuşi şi ofertele de titluri de stat Fidelis, ce ridică artificial media.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, avea un avans de 1,2%, până la 2.090 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, se aprecia cu 0,74%, la 99.855 de puncte.

  1. 1.  fugi mă de aici
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.04.2026, 12:34)

    meleteanul peiu cu patru clase =vajeu condor ăsta spunea ca BTL se desfiinteaza ,toata lumea sta la coada sa cumpere petrol de la rusi, da se vede coada si din cosmos asa de lunga este. cum a putut meleteanul asta cu 4 clase sa fie promovat de taranisti, nastase si acum ciuma neagra haur? acum doau zile parca era cu turc-escu ( te numesti turc in leaganul Tarii Romanesti) la televiziunea altui meletean pandele , erau amandoi negri, icterul se vedea pe fata lor, doua minute i-am ascultat dar, parca a fost o vesnicie , zeci de tampenii pe m2.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 08.04.2026, 13:06)

      Te rog foarte mult! Fara dezinformari.

      Dr. Peiu are doctorat luat, pe bune, la Politehnica. Suruburi, piulite, saibe. Inclusiv lanturi si curele. 

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

