Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Creşteri pentru indicii BVB în prima parte a şedinţei de tranzacţionare

T.B.
Piaţa de Capital / 13 august, 11:31

Creşteri pentru indicii BVB în prima parte a şedinţei de tranzacţionare

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au început în creştere, şedinţa de tranzacţionare de astăzi, iar rulajul se cifra la 7,74 milioane de lei (1,53 milioane euro), după o oră de la debutul tranzacţiilor, conform Agerpres.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,46%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 50 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere cu 0,41%, transmite sursa.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 30 de titluri, era în urcare cu 0,41%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, era pe plus cu 0,25%.

Indicele BET-FI al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea înregistra o scădere uşoară 0,01%, iar BET-NG, indicele celor 13 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra o apreciere de 0,52%.

Indicele BET AeRO, care include 35 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, era în scădere cu 0,36%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Grupul Industrial Electrocontact (+8,7%), Farmaceutica Remedia (+6,06%) şi Altur (+5,92%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Compa (-4,67%), Oil Terminal (-4,2%) şi Bursa de Valori Bucureşti (-3,36%).

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 11:48)

    ce mai face basina de actiune BRD, nimic, nimic?

    stiu eu stiu eu: repatriaza profitul din romanica si nu da nimic aici 

    si de ce face asta?

    pt ca poate si nimeni nu spune nimic (a se vedea incepand cu 2024 cum a crescut societe generale +116% si cum a crescut brd +3%) 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 12:07)

      vrea sa zica din 2025 ca din 2024 a fost chiar mai mult, asta e, inghitim ca suntem tara de lumea 3a

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 august

Citeşte Ziarul BURSA din 13 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 august
Ediţia din 13.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0683
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3688
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3875
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8777
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.0966

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb