Creşteri pentru indicii BVB în prima parte a şedinţei de tranzacţionare

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au început în creştere, şedinţa de tranzacţionare de astăzi, iar rulajul se cifra la 7,74 milioane de lei (1,53 milioane euro), după o oră de la debutul tranzacţiilor, conform Agerpres.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,46%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 50 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere cu 0,41%, transmite sursa.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 30 de titluri, era în urcare cu 0,41%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, era pe plus cu 0,25%.

Indicele BET-FI al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea înregistra o scădere uşoară 0,01%, iar BET-NG, indicele celor 13 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra o apreciere de 0,52%.

Indicele BET AeRO, care include 35 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, era în scădere cu 0,36%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Grupul Industrial Electrocontact (+8,7%), Farmaceutica Remedia (+6,06%) şi Altur (+5,92%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Compa (-4,67%), Oil Terminal (-4,2%) şi Bursa de Valori Bucureşti (-3,36%).