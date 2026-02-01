Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cristian Erbaşu: Ritmul lucrărilor la planşeul Unirii ar putea accelera

T.B.
Politică / 1 februarie, 18:30

Cristian Erbaşu: Ritmul lucrărilor la planşeul Unirii ar putea accelera

Ritmul lucrărilor la planşeul Unirii ar putea accelera, în funcţie de bugetul alocat pentru anul în curs, a declarat duminică directorul general al Construcţii Erbaşu, Cristian Erbaşu, potrivit Agerpres.

Cristian Erbaşu a precizat, conform Agerpres, că lucrările au depăşit pragul de 30% din execuţie şi pot avansa semnificativ dacă finanţarea va permite acest lucru.

„Suntem în acest moment la peste 30% din această lucrare în execuţie şi mai mult ca sigur putem să progresăm destul de mult, în funcţie de bugetul alocat pe acest an”, a declarat Cristian Erbaşu, citat de Agerpres.

Directorul Construcţii Erbaşu a arătat, potrivit Agerpres, că finalizarea proiectului este estimată teoretic pentru finalul anului 2027, însă asocierea îşi doreşte încheierea lucrărilor într-un termen mai scurt.

„Teoretic, această lucrare ar trebui finalizată în 2027, spre final, dar dorinţa asocierii este ca ea să se termine cât mai repede. Nu ştiu dacă vom reuşi în acest an”, a afirmat Cristian Erbaşu, conform Agerpres.

Acesta a subliniat, potrivit Agerpres, că este necesară o finanţare mai consistentă, raportată la bugetarea iniţială pentru anul 2026.

„Într-adevăr, este necesară o finanţare suplimentară, nu suplimentară faţă de contract, ci suplimentară faţă de bugetarea iniţială pe 2026”, a explicat Cristian Erbaşu, citat de Agerpres.

El a detaliat, conform Agerpres, că diferenţele de bugetare pot influenţa semnificativ ritmul lucrărilor.

„Una este dacă se va bugeta la nivelul Ministerului Dezvoltării o sumă de 900 de milioane, cât este suma cu tot cu TVA rămasă, alta este dacă se vor bugeta doar 300 de milioane, însă noi am făcut progres din punct de vedere tehnic şi administrativ”, a spus Cristian Erbaşu, potrivit Agerpres.

Directorul Construcţii Erbaşu a mai menţionat, conform Agerpres, că lucrările au continuat chiar şi în condiţiile unor întârzieri de finanţare.

„Lucrarea a progresat în continuare, chiar dacă poate finanţarea a mai întârziat”, a adăugat Cristian Erbaşu, citat de Agerpres.

Totodată, Cristian Erbaşu a punctat, potrivit Agerpres, că primele două faze ale proiectului sunt aproape finalizate şi că vor fi demarate etapele următoare.

La rândul său, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat, conform Agerpres, că va solicita asigurarea din bugetul naţional a cotei de 20% necesare pentru accesarea finanţării prin Programul Anghel Saligny.

„În construcţia bugetului vom solicita - pentru că este o lucrare de interes naţional, şi nu o lucrare de interes local - asigurarea din bugetul naţional a cotei de 20% pe care, conform ultimei ordonanţe de urgenţă, UAT-urile trebuie să o folosească din resurse proprii pentru a primi finanţare din Programul Anghel Saligny”, a declarat Daniel Băluţă, citat de Agerpres.

Primarul Sectorului 4 a susţinut, potrivit Agerpres, că aceste fonduri vor fi alocate odată ce condiţiile legale vor fi îndeplinite.

„Ne vom asigura că acest procent aferent UAT Sector 4 va exista, iar odată ce aceste condiţii sunt îndeplinite, din discuţiile pe care le-am purtat în coaliţie, aceste sume de bani vor fi cu certitudine alocate”, a afirmat Daniel Băluţă, conform Agerpres.

Daniel Băluţă a avertizat, potrivit Agerpres, că blocarea proiectului ar fi inacceptabilă.

„Este de neconceput să lăsăm o gaură în mijlocul oraşului”, a spus primarul Sectorului 4, citat de Agerpres.

El a adăugat, conform Agerpres, că un asemenea scenariu ar reprezenta o lipsă majoră de respect faţă de cetăţeni.

„Este un lucru pe care cu certitudine nu şi-l doreşte nimeni şi ar arăta o lipsă de respect majoră pentru cetăţenii Bucureştiului şi ai României, mult încercaţi în ultimul an de austeritate”, a declarat Daniel Băluţă, potrivit Agerpres.

În altă ordine de idei, primarul Sectorului 4 a anunţat, conform Agerpres, că pasajul de la Apărătorii Patriei urmează să fie finalizat în cursul acestui an.

