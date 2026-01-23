Criza politică din Kosovo s-a prelungit

Autorităţile kosovare au reţinut 109 persoane într-un dosar cu acuzaţii de fraudă electorală, care au dus la o renumărare a voturilor după alegerile parlamentare anticipate care au avut loc luna trecută, potrivit The Washington Post.

Conform sursei citate, procurorii din Prizrez, oraş situat în sudul Kosovo, au spus că persoanele în cauză se confruntă cu acuzaţii de falsificare a rezultatelor de la alegeri, exercitare de presiuni, ameninţări şi mită.

Procurorul-şef local, Petrit Kryeziu, a spus că presupusa fraudă implică 68.017 buletine de vot doar la Prizrez, a relatat sursa menţionată.

La alegerile din Kosovo a fost înregistrată o prezenţă de 44%, dintr-un număr total de persoane cu drept de vot de 1,9 milioane, conform The Washington Post, care a precizat că este neclar dacă urmează să fie reţinuţi şi alţi oameni.

Autorităţile electorale au dispus în această săptămână o renumărare integrală a voturilor exprimate la alegerile din 28 decembrie, invocând nereguli pe scară largă, a informat The Washington Post.