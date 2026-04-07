Cseke Attila: Ministerul Dezvoltării ia măsuri pentru absorbţia fondurilor europene din PNRR

A.G.
Fonduri Europene / 7 aprilie, 15:37

Sursa foto: Facebook / Cseke Attila

Sursa foto: Facebook / Cseke Attila

Ministerul Dezvoltării a prelungit, prin ordin de ministru, până la 31 iulie 2026 termenul-limită pentru implementarea şi finalizarea decontării investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), potrivit unui comunicat al instituţiei. Măsura vizează 5.300 de contracte finanţate pe componentele C5, C10 şi C15, în condiţiile în care gradul de absorbţie a fondurilor aferente acestor investiţii este în prezent de 74%, conform sursei citate.

„Prin Ordin de ministru, Ministerul Dezvoltării prelungeşte termenul limită pentru implementarea şi finalizarea decontării investiţiilor finanţate de minister, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), de la 30 iunie la 31 iulie 2026 - anunţă ministrul Cseke Attila.

Ministrul dezvoltării a adăugat că, în prezent, absorbţia fondurilor este la 74%, iar măsura luată astăzi, care prelungeşte termenul automat, fără adiţii la contractele de finanţare cerute de beneficiari, ajută demersurile în vederea unei absorbţii de 100% din fondurile disponibile din PNRR pentru investiţiile derulate de minister.

”Îndemn toate autorităţile publice locale şi centrale, toţi beneficiarii acestor investiţii să trateze cu prioritate, în următoarea perioadă, sarcinile care le revin legat de PNRR. Urmăriţi platforma digitală, finalizaţi proiectele, încărcaţi cererile de plată şi documentele tehnice necesare încheierii şi finalizării acestor investiţii importante pentru dezvoltarea României. Să ne folosim de fiecare zi rămasă până la termen şi să ne folosim de fiecare euro disponibil pentru dezvoltarea localităţilor”, a declarat Cseke Attila.

Decizia de astăzi influenţează 5.300 de contracte finanţate de Ministerul Dezvoltării, pe componentele C5, C10 şi C15 ale Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Banii europeni sunt utilizaţi pentru construirea unor creşe moderne şi prietenoase cu mediul, pentru reabilitarea termică şi consolidarea seismică a blocurilor de locuinţe, a spitalelor, şcolilor şi a altor clădiri publice, şi pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi şi prietenoase cu mediul din localităţile din România.

După noul termen prevăzut în Ordinul ministrului dezvoltării semnat astăzi şi publicat în Monitorul Oficial al României, care intră în vigoare astăzi, ministerul va avea la dispoziţie o lună, în loc de două cum era prevăzut până acum, să efectueze procedurile necesare încheierii tuturor proiectelor finanţate din PNRR, până la termenul de 31 august.

”În lunile de vară, construcţiile pot avansa semnificativ. Este o perioadă mult mai importantă decât primăvara sau toamna, din punct de vedere al progresului. Din acest motiv, am considerat necesar să prelungim termenul până la finalul lunii iulie şi să rămânem cu un termen mai scurt pentru Ministerul Dezvoltării, în ceea ce priveşte procedurile ulterioare. Dar subliniez că este important ca fiecare beneficiar să încarce în platforma digitală, cât mai repede, toate documentele tehnice necesare finalizării investiţiilor, prin procedura simplificată, nu aşteptaţi ultima zi”, a precizat Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării a amintit: sunt organizate întâlniri cu beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri europene, prin PNRR, la fiecare două săptămâni.

”Dezvoltarea României cu ajutorul fondurilor europene este un proiect comun al ministerului şi al beneficiarilor. Trebuie să folosim acest termen prelungit în avantajul României şi să atragem toate fondurile disponibile. Ministerul este doar finanţator, efortul trebuie să fie comun cu toţi beneficiarii care ne sunt parteneri în acest proiect de dezvoltare”, a conchis ministrul dezvoltării, Cseke Attila.”

Harta noii economii fragmentate

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

adb