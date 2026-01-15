Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
CSM pune sub semnul întrebării comitetul Guvernului pentru legile Justiţiei

U.B.
Politică / 15 ianuarie, 14:24

CSM pune sub semnul întrebării comitetul Guvernului pentru legile Justiţiei

Judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) contestă decizia premierului Ilie Bolojan de a înfiinţa Comitetul pentru analiza legilor Justiţiei, potrivit Agerpres. Membrii CSM pun sub semnul întrebării legitimitatea grupului de lucru de la Palatul Victoria.

Judecătorii Claudiu Drăguşin şi Alin Ene, membri ai CSM, au participat la şedinţa de miercuri a Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei cu scopul de a evalua utilitatea şi obiectivul demersului iniţiat de premierul Ilie Bolojan, conform comunicatului citat de Agerpres.

În cadrul întâlnirii au fost discutate subiecte de ordin administrativ, precum Ecris 5, dosarul electronic şi lipsa de personal. Aceste teme nu ar fi trebuit să fie abordate de Comitet, deoarece depăşesc atribuţiile stabilite prin decizia prim-ministrului nr. 574/19.12.2025, mai este precizat în comunicatul amintit de Agerpres.

Judecătorii susţin că, în şedinţa programată pentru 21 ianuarie, trebuie dezbătute teme precum delegarea şi detaşarea magistraţilor, modificarea completurilor de judecată, revenirea competenţei de urmărire penală a magistraţilor la DNA, DIICOT şi parchetele ordinare. Totodată, şi modalitatea de desemnare a colegiilor de conducere ale instanţelor prezintă interes, menţionează Agrepres.

Membrii CSM critică şi lipsa de transparenţă cu privire la textele de lege discutate. Judecătorii susţin că nu se ştie cine a iniţiat aceste propuneri şi că ele ar putea avea efecte contrare scopurilor declarate ale Comitetului, conform Agerpres.

Secţia de judecători consideră că discuţiile de miercuri nu au clarificat legitimitatea Comitetului, întrucât nu au fost repuse întrebări esenţiale despre obiectivul real, modul de funcţionare şi criteriile de selecţie a participanţilor, iar structura legală şi competenţele acestui organism rămân neclare, mai precizează sursa amintită mai sus.

Secţia pentru judecători subliniază că nu refuză dialogul privind legile Justiţiei, dar argumentează că acesta trebuie purtat „într-un cadru clar, legal, de calm instituţional, între profesionişti”, citează Agerpres din comunicatul CSM.

Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei a fost înfiinţat, conform Agerpres, în decembrie 2025 prin decizia premierului Ilie Bolojan şi este alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi ai Ministerului Justiţiei, având ca scop analizarea şi propunerea de modificări ale legilor Justiţiei.

