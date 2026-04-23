CSO Voluntari ratează finala European North Basketball League

Echipa CSO Voluntari a ratat calificarea în finala European North Basketball League, după ce a fost învinsă miercuri, în prima semifinală a Turneului Final Four, de formaţia poloneză Dziki Varşovia, scor 87-80 (41-48). CSO Voluntari a câştigat trofeul în 2025.

Principalii marcatori ai meciului au fost Anim 19 puncte, Young 17, Caffey 14, pentru CSO Voluntari, respectiv Chavez 21, Horton 19, Edge 17, pentru echipa poloneză.

În sferturi, CSO Voluntari a eliminat echipa Riga Zelli (81-80, 96-91), după ce în optimi a trecut de formaţia Slovan Bratislava, scor 99-74.

Turneul Final Four este programat în 22-23 aprilie, la Weissenfels (Germania). În cealaltă semifinală se duelează Syntainics MBC - Manchester Basketball, iar câştigătoarea va juca în finală cu Dziki Varşovia.

