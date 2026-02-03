Csoma Botond: "Nu e interes să cadă guvernul acum"

Csoma Botond, liderul deputaţilor UDMR, susţine că nicio forţă politică nu are, în acest moment crucial pentru România, interesul ca actualul guvern să fie demis, relatează Agerpres.

"Nu doresc să mă amestec în problemele interne ale Partidului Naţional Liberal. Ştiu că au avut în ultimele zile şedinţe dificile. Nu cred însă că acest lucru îl va afecta pe domnul Bolojan în ceea ce priveşte poziţia sa în coaliţie şi în guvern. A fost o chestiune internă a PNL şi, în acest moment crucial pentru România, nu cred că cineva ar avea interes să răstoarne acest guvern", a declarat deputatul la Parlament.

Întrebat despre anunţul PSD privind măsurile fiscale, Csoma Botond a subliniat că acestea trebuie dezbătute în cadrul coaliţiei de guvernare. Liderul deputaţilor UDMR estimează că proiectul de buget ar putea fi adoptat în luna februarie.

"Au fost prezentate nişte cifre, iar pe baza lor trebuie să facem analize. Trebuie să vedem, de exemplu, ce impact au avut asupra bugetului de stat tăierile care au afectat în mod semnificativ persoanele cu dizabilităţi. Cred că aici ar trebui să analizăm posibilitatea de a reveni asupra deciziilor şi să vedem ce se poate face, de exemplu, pentru mamele aflate în concediu de creştere a copilului în privinţa CASS. Situaţia este dificilă din punct de vedere bugetar, dar trebuie să existe şi solidaritate socială. Ţinta de deficit bugetar se va stabili în perioada următoare; Comisia Europeană a transmis deja un semnal. Trebuie să vedem ce putem face în România pentru a reduce deficitul, ţinând cont şi de suportabilitatea socială, pe care trebuie să o luăm în calcul ca politicieni. Nu ştiu care sunt planurile premierului, dar reformele pentru un stat mai eficient, cum sunt reducerile din administraţia publică centrală şi locală, dacă s-ar adopta prin ordonanţă de urgenţă, ar fi mai rapide. În schimb, dacă se adoptă prin asumarea răspunderii, ştim ce urmează: moţiune de cenzură, atac la Curtea Constituţională şi un orizont de timp foarte lung pentru implementare", a declarat deputatul UDMR.

Potrivit acestuia, coaliţia este una dificilă, formată din patru partide, iar statul nu a devenit mai suplu în ceea ce priveşte reducerea aparatului bugetar.

"Există însă o aşteptare legitimă din partea societăţii. Dacă anumite impozite au fost majorate din cauza urgenţei bugetare şi pentru a evita o situaţie extrem de dificilă pentru România, atunci ar fi fost necesar ca, la scurt timp după aceste majorări, să fie adoptate măsuri care să conducă la un stat mai suplu. Fiecare partid are propria viziune, iar într-o coaliţie formată din patru partide lucrurile nu sunt deloc uşoare", a declarat Csoma Botond.

În opinia sa, disputele din cadrul coaliţiei ar trebui evitate în spaţiul public.

"Guvernarea nu este încă un «film horror» şi sper să nu devină unul. Nu cred că domnul Bolojan şi-a pierdut autoritatea în partid; au existat şedinţe mai dificile, dar acest lucru nu i-a afectat poziţia. Astfel de certuri nu fac bine şi ar fi de preferat să nu aibă loc în spaţiul public. Am ridicat de mai multe ori această problemă şi am venit cu diverse propuneri, însă conflictele persistă. De pe urma acestor dispute permanente din cadrul coaliţiei beneficiază AUR", a afirmat liderul deputaţilor UDMR.

Întrebat despre posibilitatea unui guvern minoritar, Csoma Botond a declarat că o astfel de formulă nu ar fi funcţională în contextul actual.

"Un guvern minoritar nu ar putea funcţiona în adoptarea unor măsuri atât de dificile într-o democraţie parlamentară, unde este necesară o majoritate. Fără sprijin parlamentar, nu ar avea cine să voteze aceste măsuri. Într-un context bugetar atât de complicat, o astfel de formulă nu este de dorit", a adăugat deputatul.

Referitor la posibilitatea restricţionării accesului minorilor la reţelele de socializare, Csoma Botond s-a declarat deschis unei astfel de măsuri.

"Astfel de măsuri au fost deja adoptate în Franţa şi Australia, iar poate că, la un moment dat, ar trebui să ne gândim şi noi la o iniţiativă similară. Nu sunt specialist, dar nu putem ignora faptul că ceea ce se întâmplă online are, de multe ori, legătură directă cu realitatea", a explicat deputatul.