Curtea Supremă a SUA pune sub semnul întrebării legalitatea tarifelor comerciale impuse de Donald Trump

Judecătorii Curţii Supreme a Statelor Unite şi-au exprimat miercuri scepticismul faţă de legalitatea tarifelor comerciale extinse introduse de preşedintele Donald Trump, care vizează majoritatea ţărilor lumii, potrivit CNBC.

Atât magistraţii conservatori, cât şi cei liberali au adresat întrebări critice procurorului general D. John Sauer, care a apărat modul în care administraţia Trump a impus tarifele, acuzate că ar încălca prerogativele Congresului în materie fiscală. Instanţele federale inferioare au decis anterior că Trump nu a avut autoritatea legală de a introduce aceste măsuri pe baza Legii privind Puterile Economice în Situaţii de Urgenţă Internaţională (IEEPA).

„Spuneţi că tarifele nu sunt taxe, dar exact asta sunt. Ele generează bani din buzunarele cetăţenilor americani”, a declarat judecătoarea Sonia Sotomayor. La rândul său, judecătorul conservator Neil Gorsuch a avertizat asupra riscului concentrării excesive a puterii executive, întrebând: „Ce se întâmplă când preşedintele respinge o lege prin care Congresul încearcă să-şi recapete autoritatea?”

Printre cei care au pus sub semnul întrebării acţiunile Casei Albe s-au numărat şi John Roberts, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh şi Samuel Alito, conform sursei citate.

Tarifele stabilite de Trump pornesc de la 10% pentru majoritatea ţărilor şi ajung până la 50% pentru anumite produse din India şi Brazilia. Dacă vor fi menţinute, acestea ar aduce circa 3.000 de miliarde de dolari la bugetul SUA până în 2035, însă, dacă vor fi declarate ilegale, guvernul ar putea fi obligat să ramburseze peste 750 de miliarde de dolari companiilor afectate.

Trump susţine că tarifele sunt „vitale pentru securitatea economică a Statelor Unite” şi afirmă că acestea au consolidat respectul internaţional şi creşterea pieţei bursiere. Curtea Supremă nu a stabilit încă data pronunţării deciziei în acest caz, considerat un test juridic major pentru actuala administraţie.