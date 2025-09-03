Cushman & Wakefield Echinox, consultant pentru redeschiderea Agora Mall din Arad

Cushman & Wakefield Echinox a oferit consultanţă strategică pentru închirierea spaţiilor din Agora Mall Arad (fostul Galleria Arad), care şi-a redeschis porţile pe 28 august, după un amplu proces de modernizare şi repoziţionare, potrivit unui comunicat al companiei.

Echipa de retail a securizat aproximativ 7.300 mp pentru branduri precum Senic, Numero Uno, Hada, 18Gym, Maxi Pet şi Kamalion, mixul fiind gândit ca răspuns la nevoile comunităţii locale. „Agora Mall este un exemplu clar al capacităţii noastre de a livra strategii personalizate care răspund atât cerinţelor pieţei, cât şi aşteptărilor consumatorilor. Sectorul de retail din România rămâne dinamic, iar oraşele regionale precum Arad oferă un potenţial solid de creştere”, a declarat Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency, Cushman & Wakefield Echinox.

Agora Mall are o suprafaţă totală de 36.000 mp şi peste 1.000 de locuri de parcare subterane, repoziţionându-se ca destinaţie de proximitate pentru familii, cu zonă extinsă de entertainment indoor şi branduri internaţionale. Printre acestea se numără Action, unul dintre cei mai mari discounteri non-food din Europa, care îşi va deschide aici primul magazin din România.