Cutremur slab produs în zona seismică Vrancea, Buzău

Un cutremur slab s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, duminică după-amiază, cu magnitudinea 3.7, la adâncimea de 138.0 km, fiind de intensitate I, anunţă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc duminică, la ora 16:14:18, ora locală a României.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului precizează că mişcarea telurică s-a produs la o adâncime de 138 de kilometri.

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut o intensitate de gradul I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului mai informează că seismul s-a produs în apropierea mai multor oraşe.

Astfel, potrivit aceleiaşi surse, cutremurul a fost localizat la aproximativ 55 de kilometri nord-vest de Buzău, 60 de kilometri vest de Focşani şi 61 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe.

De asemenea, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului arată că seismul s-a produs la circa 65 de kilometri est de Braşov şi 75 de kilometri nord-est de Ploieşti.