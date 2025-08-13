Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
C&W Echinox: Peste 7.000 de noi angajaţi vor lucra în birourile contractate în S1 2025

A.B.
Miscellanea / 13 august, 14:20

C&W Echinox: Peste 7.000 de noi angajaţi vor lucra în birourile contractate în S1 2025

Numărul angajaţilor din clădirile moderne de birouri din Bucureşti a depăşit 340.000 la finalul primului semestru din 2025, reprezentând circa 30% din totalul salariaţilor din Capitală, potrivit raportului Office Marketbeat Q2 2025 al Cushman & Wakefield Echinox.

În primele şase luni, companiile au contractat spaţii pentru peste 7.000 de angajaţi, cererea nouă (excluzând renegocierile) totalizând 64.300 mp. Cele mai active sectoare au fost IT&C (25% din cererea nouă), FMCG şi retail (17%) şi financiar (15%). Cea mai mare concentrare de angajaţi se regăseşte în zona Centru-Vest (65.000 persoane), urmată de Floreasca-Barbu Văcărescu (60.000) şi Centru (50.000).

În prezent, sunt în construcţie proiecte totalizând 132.300 mp, din care peste 90% vor fi livrate în 2026-2027, ceea ce ar putea duce numărul angajaţilor din birourile moderne spre 360.000 până la finalul lui 2027. Printre noile dezvoltări se numără Timpuri Noi Square (Vastint - 55.000 mp), ARC Project (PPF Real Estate - 30.000 mp), Promenada Offices (NEPI Rockcastle - 23.400 mp) şi One Technology District (One United Properties - 20.600 mp).

Rata de neocupare din Bucureşti a scăzut la 13,4%, cel mai redus nivel din T2 2021, iar în lipsa unor livrări noi în 2025, este aşteptată să coboare şi mai mult. Chiriile s-au menţinut la 20-21 euro/mp/lună în CBD, 15-18 euro/mp/lună în zone centrale şi semicentrale şi 9-13,5 euro/mp/lună în zone periferice.

„Cum în 2025 nu sunt planificate livrări noi, această situaţie favorizează ocuparea rapidă a spaţiilor existente şi pune presiune pe chirii în subpieţele cu disponibilitate limitată”, a declarat Mădălina Cojocaru, Partner, Office Agency C&W Echinox.

