CYSSDE: 121 de aplicaţii la cel mai recent apel pentru servicii de securitate cibernetică

CYSSDE, o iniţiativă finanţată de Uniunea Europeană care sprijină companiile să se apere împotriva ameninţărilor cibernetice, a încheiat cel mai recent apel pentru servicii de evaluare a securităţii cibernetice, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Răspunsul a fost unul puternic, cu 121 de aplicaţii finalizate din partea unor companii şi consorţii de companii cu expertiză, active în industrii-cheie din întreaga Europă. Acest lucru arată o nevoie tot mai mare de măsuri solide de apărare cibernetică şi disponibilitatea organizaţiilor de a acţiona.

Ţinta a fost identificarea experţilor şi organizaţiilor calificate din Europa care pot testa securitatea companiilor şi a dispozitivelor, cu accent pe evaluarea operatorilor de infrastructuri critice, a producătorilor de echipamente din sectoare cu risc ridicat, a organizaţiilor care furnizează servicii esenţiale şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) din UE. Prin această iniţiativă, CYSSDE va finanţa şi sprijini aceste organizaţii în identificarea vulnerabilităţilor din sistemele lor digitale, înainte ca acestea să fie exploatate de infractori.

Aplicanţii au arătat cel mai mare interes pentru testele de penetrare şi evaluările de vulnerabilitate ale aplicaţiilor, urmate îndeaproape de testarea reţelelor şi a API-urilor. Acest lucru poate indica un interes relativ mai scăzut pentru sectoare precum tehnologia spaţială, apa, industria alimentară şi producţia, deşi aceste domenii se confruntă, la rândul lor, cu provocări cibernetice semnificative. În ansamblu, gama largă de aplicaţii evidenţiază modul în care ameninţările cibernetice afectează fiecare aspect al vieţii cotidiene. Deşi industriile se confruntă cu riscuri diferite, toate recunosc că un atac cibernetic grav le-ar putea perturba activitatea, afecta clienţii sau le-ar putea deteriora reputaţia.

Răspunsul puternic reflectă, de asemenea, lipsa de experţi în securitate cibernetică. Tot mai multe companii îşi dau seama că nu îşi pot permite să ignore aceste riscuri şi caută sprijin extern pentru îmbunătăţirea apărării.

Potrivit comunicatului, CYSSDE a finalizat evaluarea tuturor aplicaţiilor şi a început faza de contractare cu cele zece proiecte considerate cele mai promiţătoare. Fiecare expert sau consorţiu selectat poate primi până la 200.000 de euro finanţare. Proiectele au fost alese în funcţie de nivelul de inovaţie, de alinierea la obiectivele programului şi de potenţialul lor de a îmbunătăţi securitatea sistemelor şi produselor cu elemente digitale relevante pentru NIS2. De asemenea, acestea urmăresc consolidarea expertizei şi capacităţii europene în domeniul securităţii cibernetice.

Acesta este doar al doilea dintre cele trei apeluri deschise de finanţare planificate în cadrul CYSSDE. Următorul va fi lansat în ianuarie 2026. În total, programul va sprijini cel puţin douăzeci de proiecte de testare în domeniul securităţii cibernetice, cu un buget total de până la 4 milioane de euro în granturi.

Această iniţiativă susţine eforturile europene mai ample, precum Programul Europa Digitală, şi este concepută pentru a respecta şi consolida cerinţele stabilite de Directiva NIS2 şi Cyber Resilience Act. Aceste politici europene încurajează organizaţiile să trateze cu seriozitate riscurile cibernetice şi să acţioneze înainte ca acestea să se materializeze.