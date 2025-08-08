Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Dan Petrescu - Nu am văzut aşa arbitraj, totul a fost pro Braga

O.D.
Sport / 8 august, 09:24

Dan Petrescu - Nu am văzut aşa arbitraj, totul a fost pro Braga

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, joi, după înfrângerea cu 1-2, pe teren propriu, în prima manşă a turului al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Europa League, că arbitrajul a fost total înclinat către adversarii de la Sporting Braga.

'Sunt supărat din cauza rezultatului, pentru că nu am obţinut nici măcar un egal. Fotbalul e dat naibii cu Lugano poate nu meritam mai nimic, dar astăzi meritam cel puţin unul egal. Asta e opinia mea. Cu un asemenea arbitraj... Să mă suspende 10 etape sau cât vor, dar eu nu am mai văzut aşa ceva. Totul a fost pro Braga, totul. Eu nu am mai văzut niciodată aşa ceva, de la primul galben dat nouă, faulturi, auturi, penalty-uri. Dacă alea nu mai sunt penalty-uri eu nu mai înţeleg fotbalul. Nici măcar nu ne bagă în seamă nimeni. Asta e, aşa merităm. Asta mă deranjează cel mai mult la meciul de azi. După ce am văzut astăzi m-am săturat de fotbal până peste cap, mi-a ajuns. Dacă ăsta este arbitraj de fotbal... Nu se mai poate, totul într-o direcţie. Nu vreau să dau pe arbitraj, Braga sunt mai buni ca noi, dar să câştige pe merit şi dă-ne nouă ce este al nostru', a afirmat Dan Petrescu în conferinţa de presă de după meci.

Tehnicianul a lăudat adversara, dar a precizat că în retur CFR Cluj nu mai are nimic de pierdut şi va trebui să atace calificarea.

'Jucătorii au arătat că vor. S-a văzut că am avut probleme de lot, dar asta este, cred că egalul era un rezultat normal. Şi plecam cu altă speranţă la Braga. Nu-i vedeam doar eu favoriţi, toată lumea i-a văzut favoriţi. Am luat goluri de Divizia C, asta este supărarea mea pe jucători. Braga e echipă mare, a avut trei şuturi şi două goluri. Vă daţi seama că acasă vor avea mai multe ocazii, dar ce mai avem de pierdut? Nu mai avem nimic de pierdut, mergem să ne jucăm şansa, sper cu un alt arbitraj', a mai spus Dan Petrescu.

CFR Cluj a fost învinsă de Sporting Braga cu scorul de 2-1 (1-1), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în prima manşă a turului al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Europa League.

