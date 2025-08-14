Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Declin uşor de profitabilitate pentru Transelectrica, la jumătatea anului

A.I.
Piaţa de Capital / 14 august, 09:34

Declin uşor de profitabilitate pentru Transelectrica, la jumătatea anului

Transelectrica a obţinut un profit net de 256 milioane lei, pentru prima jumătate a anului, cu 3% sub rezultatul din primele şase luni ale anului trecut, în vreme ce veniturile operaţionale s-au ridicat la 1,15 miliarde lei, în scădere cu 4%, conform raportului transportatorului naţional de energie electrică publicat, ieri, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Declinul veniturilor operaţionale a fost influenţat, în principal, de scăderea cu 44 milioane lei a veniturilor din tranzacţii aferente consumului propriu tehnologic (CPT), de diminuarea veniturilor conjuncturale din ajutoare de avarie cu 60 milioane lei şi a scăderii veniturilor din capitalizarea CPT cu 23 milioane lei, potrivit companiei.

”Veniturile din transport şi alte venituri din piaţa de energie au înregistrat o creştere de 73 milioane lei, respectiv de la 1,05 miliarde lei în primul semestru din 2024 la 1,12 miliarde lei în primul semestru din 2025, influenţate în principal de creşterea cantităţii de energie electrică transportată şi de tariful aprobat de ANRE, care a condus la o apreciere a veniturilor din tarif reglementat cu 124 milioane lei (+16%) faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent”, se menţionează în raportul Transelectrica.

Veniturile din alocarea capacităţii de interconexiune au crescut cu 49 milioane lei în intervalul ianuarie - iunie 2025, ajungând la 151 milioane lei, apreciere influenţată de modelul de formare al preţului în funcţie de cererea şi oferta din Ungaria şi Bulgaria. ”Alocările implicite, în care sunt prevăzute simultan capacitate şi energie, sunt puternic influenţate de variaţiile preţului energiei electrice pe bursele din Europa”, se arată în raportul companiei.

Creşterea cu 5% a cheltuielilor operaţionale, inclusiv amortizarea, la 933 milioane lei în primul semestru din 2026 faţă de 888 milioane lei în primele şase luni din 2024, a fost influenţată în principal de creşterea cheltuielilor cu mentenanţa şi reparaţiile Reţelei Electrice de Transport, a cheltuielilor cu personalul, a amortizării şi a cheltuielilor privind operarea sistemului.

Potrivit companiei, modificările introduse prin OUG 32/2024 au condus spre o ieşire treptată din schema de sprijin şi o revenire la mecanismele de piaţă concurenţiale. Ca urmare, începând cu 1 ianuarie 2025, energia necesară acoperirii CPT a fost achiziţionată în proporţie de circa 50% prin contracte bilaterale, la un preţ mediu mai mare faţă de perioada similară a anului 2024.

”Eliminarea mecanismului MACEE (n.r. Mecanismul de Achiziţie Centralizată de Energie Electrică) cu preţ reglementat, creşterea consumului şi temperaturile scăzute din luna februarie, precum şi scăderea producţiei hidroelectrice au condus la creşterea importurilor şi la o creştere a preţurilor energiei pe pieţele pe termen scurt faţă de perioada similară a anului 2024. Astfel, preţul mediu al energiei achiziţionate de pe pieţele pe termen scurt în perioada ianuarie - iunie 2025 a fost mai ridicat decât preţul din primul semestru 2024”, conform raportării.

Cantitatea de energie tarifată de companie în primul semestru a fost de 25,87 TWh cu 1,8% mai mare decât cantitatea tarifată în primele şase luni ale anului trecut, de 25,4 TWh.

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, deţine 58,7% din transportatorul de energie electrică, a cărui evaluare bursieră se ridică la 4,4 miliarde lei.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.08.2025, 09:43)

    nu conteaza rezultatele financiare, hai la +10% sa moara dusmanii de ciuda

