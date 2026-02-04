DEER modernizează infrastructura energetică din Brăila cu o investiţie de 12,3 milioane de lei

Conform unui comunicat de presă al companiei Distribuţie Energie Electrică România, aceasta transmite că a finalizeat proiectul de modernizare şi integrare în platforma SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) a staţie de transformare 110/20 kV Lebăda din judeţul Brăila, localitatea Frecăţei.

Investiţia ce vizează modernizarea reţelelor electrice de tensiune joasă şi medie are o valoare de 12,3 milioane de lei, fiind realizată integral din surse proprii, precizează compania în comunicatul de presă transmis redacţiei ziarului BURSA.

DEER notează că lucrările au inclus montarea a două transformatoare de tensiune de 110 kV cu izolaţie în ulei, şase transformatoare de curent 110 kV 2x150/5/5/5A, patru separatoare de sarcină monopolare de 110 kV, înlocuirea descărcătoarelor ZnO, modernizarea grupurilor de servicii interne şi crearea neutrelor, realizarea racordurilor transformatoare la celula de medie tensiune, precum şi montarea dulapurilor tehnice electrice şi de telecomunicaţii.

Toate echipamentele au fost integrate în sistemul SCADA, asigurând operatorilor mijloace de monitorizare şi control centralizat în timp real, de la distanţă, menţionează sursa citată.

Prin această modernizare, în conformitate cu Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, utilizatorii vor beneficia de servicii de distribuţie mai sigure şi mai stabile, cu reducerea numărului şi duratei întreruperilor accidentale şi îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare ai reţelelor, precizează compania.