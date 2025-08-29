Deficit bugetar de 4,04% din PIB după şapte luni, venituri în creştere cu 11,8%

Execuţia bugetului general consolidat pe primele şapte luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 76,44 miliarde lei (4,04% din PIB), în creştere cu 5,4 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit datelor Ministerului Finanţelor.

Veniturile bugetare au totalizat 370,77 miliarde lei, în urcare cu 11,8% faţă de anul trecut, în timp ce cheltuielile au însumat 447,21 miliarde lei, în creştere cu 11,1%.

Majorări importante s-au consemnat la încasările din impozitul pe salarii şi venit (+21,3%), accize (+13,2%), impozitul pe profit (+11,1%) şi contribuţiile de asigurări (+10,8%). Încasările nete din TVA au crescut cu 5,7%, iar veniturile din fonduri europene cu 33,6%.

Pe partea de cheltuieli, asistenţa socială a atins 147,54 miliarde lei (+14,7%), în principal ca urmare a recalculării pensiilor şi a schemelor de sprijin pentru energie. Cheltuielile cu dobânzile au urcat la 31,71 miliarde lei, iar cele pentru investiţii au crescut cu 8,2%, până la 61,68 miliarde lei.

„Deficitul a crescut uşor în primele şapte luni şi este în continuare la un nivel ridicat. Această situaţie subliniază necesitatea unui control riguros al cheltuielilor publice. Pericolul retrogradării ratingului investiţional rămâne real. Angajamentele noastre rămân ferme: disciplina bugetară, investiţii strategice şi o însănătoşire a economiei”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.