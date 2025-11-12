Democraţii lansează noi documente şi îl numesc pe Trump complice în cazul Epstein

Democraţii au lansat recent noi documente care au stârnit suspiciuni în legătură cu relaţia dintre preşedintele Donald Trump şi prădătorul sexual Jeffrey Epstein, conform sursei Reuters.

În interiorul acestor documente se regăsesc conversaţii între Epstein şi Ghislaine Maxwell, care se află în închisoare pentru un termen de 20 de ani. Într-una dintre conversaţii, Epstein a scris că Trump „ştia despre situaţia fetelor”.

Această lansare a documentelor s-a produs în ziua în care un nou membru al democraţilor urma să fie instaurat. Evenimentul urma să fie un pas în plus spre lansarea tuturor documentelor legate de Epstein, un subiect controversat pentru viaţa politică a lui Trump.

Trump a respins acuzaţiile democraţilor, precizând că nu ştia despre traficul persoane al lui Epstein.

„Democraţii au lansat selectiv documente către presa liberală pentru a crea o falsă narativă, menită să îi dăuneze preşedintelui Trump”, a transmis secretara Casei Albe, Karoline Leavitt. Aceasta a adăugat şi că unul dintre email-urile aflate în documente îi aparţinea răposatei Virginia Giuffre, „care a spus de nenumărate ori că preşedintele Trump nu a fost implicat în nimic ilegal.”

Robert Garcia, unul dintre cei mai importanţi membri ai democraţilor, a cerut Departamentului de Justiţie să lanseze toate documentele legate de Epstein către public.

„Cu cât Trump încearcă mai mult să muşamalizeze documentele legate de Epstein, cu atât mai mult scoatem noi la iveală. Aceste ultime email-uri şi corespondenţe fac să răsară şi mai multe întrebări legate de ceea ce ascunde Casa Albă şi de relaţia dintre Epstein şi preşedinte.”, a mai declarat acesta.