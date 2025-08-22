Depozitarul Central distribuie dividendele către acţionarii proprii

Depozitarul Central informează acţionarii proprii că în data de 22.08.2025 distribuie dividendele aferente anului 2024, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate:

„Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0,0274074 lei. Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor Depozitarului Central la data de 13.05.2025. Plata dividendelor către acţionarii proprii se efectuează de către Depozitarul Central SA prin transfer bancar, direct în contul acestora”.