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Diana Buzoianu: ”Celebra ţeavă de la Năvodari ducea la o clădire ilegală”

S.B.
Politică / 24 iunie, 14:46

Diana Buzoianu: ”Celebra ţeavă de la Năvodari ducea la o clădire ilegală”

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a oferit, miercuri, detalii suplimentare cu privire la ţeava de la Năvodari care a fost descoperită în luna martie, în urma unor controale, şi care deversa în mare, informează news.ro.

Ea a afirmat că ţeava era ”ataşată” de o construcţie la rândul ei ilegală, o cherhana care era construită pe un teren unde nu pot fi ridicate construcţii definitive, conform documentelor. Buzoianu a menţionat că Prefectura Constanţa a acţionat în instanţă Primăria Năvodari şi firma care construia cherhanaua pentru anularea autorizaţiei de construcţie.

”Mai ţineţi minte, da, ţeava care a făcut înconjurul internetului şi a împărţit lumea în două - şi erau câţiva oameni politici care argumentau solemn că nu e nicio problemă, că ştiu ei sigur că ducea în mare doar apă de epuisment (de şantier)? Ştiu precis că am folosit cuvântul «porcării» atunci. Şi porcăriile nu s-au terminat cu ţeava îngropată. Nu. Porcăriile abia începeau şi duceau către alte ilegalităţi mai mari. Pe scurt, ţeava provenea de la o clădire în construcţie ai cărei proprietari au fost de negăsit în martie, la vizita pe teren. Dar inspectorii ABADL şi Inspectoratul de Stat în Construcţii au mers şi ulterior pe teren şi ce să vezi? Ţeava era «ataşată» de un imobil cu funcţiunea de popas pescăresc - cherhana - care pare că are toate caracteristicile unei construcţii ilegale pe plajă”, a arătat, miercuri, Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook.

Ea a adăugat că Inspectoratul de Stat în Construcţii a constatat că atât certificatul de urbanism, cât şi autorizaţia de construire emise de Primăria Năvodari în 2023, respectiv 2024, sunt nelegale şi a solicitat anularea lor.

”(...) în Certificatul de Urbanism se menţionează că acesta a fost emis în baza P.U.G., însă în PUG terenul face parte din zona de ţărm, în cadrul zonei tampon; terenul studiat a fost cuprins în zona de studiu a mai multor Planuri urbanistice zonale aprobate prin HCL. În aceste documentaţii de urbanism, pe planşele aferente, terenul studiat face parte din zona rezervată promenadă Năvodari/ teren rezervat promenadă Năvodari; în Certificatul de Urbanism se menţionează: Conform OUG nr. 202/2002, terenul se află în zona în care sunt interzise orice fel de construcţii definitive. Şi voi vedeţi în poză o construcţie modulară uşor demontabilă care nu e pe plajă, aşa-i?”, a continuat Buzoianu.

Potrivit ministrului interimar al Mediului, acolo a fost găsită, de fapt, o ţeavă îngropată ilegal, care ”ducea către o construcţie ilegală, construită pe un teren unde scria negru pe alb în documente că e ilegal să construieşti acolo”.

”Prefectura Constanţa a acţionat deja în judecată Primăria Năvodari şi societatea care construia acea cherhana, pentru anularea autorizaţiei de construcţie. Le mulţumesc pe această cale şi prefectului şi Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru că iau măsuri pentru a fi respectată legea. Eu n-am întors niciodată ochii de la porcării şi vă asigur că voi continua să acţionez la fel şi pe viitor”, a subliniat Diana Buzoianu.

În martie, Ministerul Mediului anunţa că un rezervor de gaz a fost găsit îngropat pe plaja din Năvodari. Aceasta avea o capacitate de 2.600 de litri şi a fost amplasat ilegal de operatorul economic care a administat terasa din zonă, fiind descoperit după ce a fost avariat de un utilaj, în timpul unor lucrări de pregătire a plajei.

Ulterior, Diana Buzoianu anunţa că, în urma unor controale, au fost descoperite noi instalaţii îngropate ilegale pe plajele din Năvodari, precizând că noile instalaţii ilegale depistate sunt fose septice îngropate în nisip.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 18:41)

    pacat de tine ca esti in usr

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    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

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