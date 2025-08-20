Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Diana Buzoianu: Romsilva are nevoie de lideri adevăraţi

I.S.
Politică / 20 august, 13:21

Diana Buzoianu: Romsilva are nevoie de lideri adevăraţi

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că Romsilva are nevoie de lideri care să înţeleagă că misiunea lor nu este să facă din Romsilva ”moşie, ci o instituţie model”. Buzoianu a declarat că nu se vor mai întoarce ochii de la infracţiunile de mediu, că s-a terminat cu păstorirea pădurilor în interesul unor grupuri, dar şi cu petrecerile care aveau loc la cabanele din păduri.

Diana Buzoianu a declarat într-o conferinţă de presă, că are două garanţii pentru angajaţii Romsilva.

”Una dintre ele este că, dacă astăzi cineva îşi mai imaginează că în Ministerul Mediului este cineva care va fi înduplecat de ţipetele lor că vor să-şi păstreze scaunele, de beneficiile astea pe care le au fără niciun fel de muncă, a plecat trenul. Când am ajuns eu la minister, a plecat trenul ăsta. A doua garanţie pe care eu vreau să o las este că în momentul de faţă există un aliat, un singur aliat pe care oamenii de bună credinţă în Romsilva îl pot avea pentru reforma Romsilva. Şi aliatul ăsta este un ministru care şi-a asumat o reformă reală, care este o garanţie inclusiv pentru respectul şi condiţiile decente de muncă, pentru oamenii care astăzi au fost chemaţi ca numere, nu cu nume şi prenume”, a afirmat ministrul Mediului.

Ea a afirmat că în această perioadă au loc interviuri pentru selectarea unui director general la Romsilva. Buzoianu a adăugat că toţi candidaţii trebuie să răspundă la întrebări ale Ministerului Mediului.

”Mi s-a părut normal ca orice om care vine la interviu să răspundă foarte clar dacă în Direcţia Silvică pe care a condus-o în ultimii ani de zile au fost pierderi, de ce s-au dat bonusuri de pensionare şi de ce s-au dat bonusuri de performanţă. Am spus Consiliului de Administraţie că din partea Ministerului Mediului avem o întrebare legată dacă există dosare DNA, DIICOT, parchete, cu toţi reprezentanţii care astăzi sunt acolo să candideze pentru una dintre cele mai importante funcţii în stat cu privire la managementul pădurilor. Am ridicat inclusiv o întrebare cu privire la criterii de etică şi nu în ultimul rând am mai pus două întrebări pe care vreau să le primească fiecare candidat: cum se poziţionează faţă de reforma Romsilva pentru că vreau să ştiu şi cred că toţi merităm să ştim dacă directorul viitor ales de către Consiliul de Administraţie susţine sau blochează reforma Romsilva”, a explicat ministrul Mediului.

Buzoianu a adăugat că Romsilva nu trebuie să fie ”moşia” cuiva, ci o instituţie model.

”Romsilva astăzi are nevoie de nişte lideri care să înţeleagă că misiunea lor nu este să facă din Romsilva moşie, ci să facă din Romsilva o instituţie model care să urmărească să rămână pădurile pe generaţii întregi. Asta înseamnă că, după ce va trece această reformă, după ce vom angaja pe concurs cei 12 directori pentru care va fi un vaiet mare de tot, că de la 99 de directori s-a ajuns la 12, aceşti 12 oameni au o misiune critică, să dea apoi mai departe un semnal important. S-a terminat cu politicul. S-a terminat cu întorsul ochilor de la infracţiunile de mediu. S-a terminat cu păstorirea pădurilor în interesul unor grupuri. S-a terminat cu petreceri la cabanele din păduri. S-a terminat cu toate petrecerile făcute în hotelul nostru care nu apar nicăieri înregistrate. S-a terminat cu toate aceste lucruri”, a afirmat Diana Buzoianu.

Câteva zeci de sindicalişti ai Federaţiei Silva protestează, miercuri, în faţa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cerând retragerea proiectului de Hotărâre de Guvern care vizează restructurarea Romsilva. Silvicultorii, veniţi din mai multe judeţe ale ţării, solicită crearea unui grup de lucru format din specialişti care să iniţieze un ”proiect corerent”. Protestatarii denunţă ”campania de denigrare a silvicultorilor şi a Romsilva, susţinută de autorităţi ale statului”. Sosită în mijlocul protestatarilor, Diana Buzoianu a încercat să le vorbească acestora la microfon, însă liderul sindical a refuzat să i-l dea. Într-un zgomot infernal de vuvuzele, Buzoianu a spus că Romsilva ”nu este vaca de muls pentru nimeni”. Ea a adăugat că protestul este ”ca să fie protejate pensiile speciale ale unora, bonusurile de pensionare, toate beneficiile”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 august

Citeşte Ziarul BURSA din 20 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 august
Ediţia din 20.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0611
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3462
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3836
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8679
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.7759

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb