Dick Cheney, fostul vicepreşedinte american care a susţinut războiul din Irak, a murit la 84 de ani

Dick Cheney, unul dintre principalii artizani ai invaziei americane din Irak în 2003, considerat de istoricii prezidenţiali drept unul dintre cei mai puternici vicepreşedinţi din istoria Statelor Unite, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat marţi familia sa, conform Reuters.

Cheney a murit luni seara din cauza unor complicaţii ale pneumoniei şi ale unei boli cardiace şi vasculare, a declarat familia sa.

Republicanul - fost congresman din Wyoming şi secretar al apărării - era deja un actor important la Washington când guvernatorul de atunci al Texasului, George W. Bush, l-a ales să fie candidatul său la vicepreşedinţie în cursa prezidenţială din 2000, pe care Bush a câştigat-o.

În calitate de vicepreşedinte între 2001 şi 2009, Cheney a luptat cu înverşunare pentru extinderea puterii preşedinţiei, considerând că aceasta se erodase de la scandalul Watergate, care l-a îndepărtat de la putere pe fostul său şef, Richard Nixon. De asemenea, el a extins influenţa funcţiei de vicepreşedinte prin constituirea unei echipe de securitate naţională care a funcţionat adesea ca un centru de putere în cadrul administraţiei.

Cheney a fost un susţinător fervent al invaziei Irakului din 2003 şi a fost unul dintre cei mai vocali oficiali ai administraţiei Bush care au avertizat asupra pericolului reprezentat de presupusele stocuri de arme de distrugere în masă ale Irakului. Nu s-au găsit astfel de arme.

El s-a ciocnit cu mai mulţi consilieri de vârf ai lui Bush, printre care secretarii de stat Colin Powell şi Condoleezza Rice, şi a apărat tehnicile „îmbunătăţite” de interogare a suspecţilor de terorism, care includeau simularea înecului şi privarea de somn. Alţii, printre care Comisia specială pentru informaţii a Senatului SUA şi raportorul special al ONU pentru combaterea terorismului şi drepturile omului, au calificat aceste tehnici drept „tortură”.

Fiica sa, Liz Cheney, a devenit şi ea o influentă legislatoare republicană, ocupând un loc în Camera Reprezentanţilor, dar pierzându-şi mandatul după ce s-a opus preşedintelui republican Donald Trump şi a votat pentru punerea lui sub acuzare în urma atacului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului de către susţinătorii acestuia. Tatăl ei a fost de acord cu ea şi a declarat că va vota pentru candidata democrată Kamala Harris în 2024.

„În cei 248 de ani de istorie ai naţiunii noastre, nu a existat niciodată o persoană care să reprezinte o ameninţare mai mare pentru republica noastră decât Donald Trump”, a declarat omul care a fost mult timp un adversar al stângii.

Cheney a suferit o mare parte din viaţă de probleme cardiace, primul dintr-o serie de atacuri de cord survenind la vârsta de 37 de ani. În 2012 a suferit un transplant de inimă.

INVAZIA IRAKULUI

Cheney şi secretarul apărării Donald Rumsfeld, care fuseseră colegi în administraţia Nixon, au fost voci cheie în promovarea invaziei Irakului din martie 2003.

În perioada premergătoare războiului, Cheney a sugerat că ar putea exista legături între Irak şi Al-Qaeda şi atacurile din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite. O comisie privind atacurile din 11 septembrie a discreditat ulterior această teorie.

Cheney a prezis că forţele americane vor fi „primite ca eliberatori” în Irak şi că desfăşurarea trupelor - care urma să dureze aproximativ un deceniu - se va „desfăşura relativ rapid... în câteva săptămâni, nu în câteva luni”.

Deşi nu au fost găsite arme de distrugere în masă, Cheney a insistat în anii următori că invazia a fost decizia corectă, bazată pe informaţiile disponibile la momentul respectiv şi pe înlăturarea de la putere a preşedintelui irakian Saddam Hussein.

Cu mai bine de un deceniu în urmă, în calitate de secretar al apărării în timpul preşedinţiei lui George H.W. Bush, Cheney condusese operaţiunea militară americană de expulzare a armatei irakiene de ocupaţie din Kuweit în primul război din Golf.

El îl îndemnase pe Bush senior să adopte o poziţie intransigentă faţă de Irak după ce Saddam Hussein îşi trimisese trupele să ocupe Kuweitul în august 1990. Dar, la acel moment, Cheney nu a susţinut invadarea Irakului, spunând că Statele Unite ar trebui să acţioneze singure şi că situaţia ar deveni un impas.

Datorită legăturilor îndelungate ale lui Cheney cu familia Bush şi experienţei sale în guvern, George W. Bush l-a ales să conducă căutarea vicepreşedintelui în 2000. Bush a decis apoi că omul care se ocupa de căutare era cel mai bun candidat pentru această funcţie.

La revenirea în politică, Cheney a primit o indemnizaţie de pensionare în valoare de 35 de milioane de dolari de la firma de servicii petroliere Halliburton, pe care o condusese între 1995 şi 2000. Halliburton a devenit unul dintre principalii contractori ai guvernului în timpul războiului din Irak. Legăturile lui Cheney cu industria petrolieră au fost frecvent criticate de oponenţii războiului.

PRIMUL REPUBLICAN DIN GENERAŢII

Richard Bruce Cheney s-a născut în Lincoln, Nebraska, din părinţii Marjorie Lorraine (născută Dickey) şi Richard Herbert Cheney, pe 30 ianuarie 1941, ziua în care preşedintele de atunci, Franklin Roosevelt, împlinea 59 de ani. Mama sa era chelneriţă devenită jucătoare de softball, iar tatăl său era funcţionar federal la Serviciul de Conservare a Solului.

Ambele părţi ale familiei erau democraţi convinşi ai New Deal, a scris el în cartea sa din 2011, „In My Time: A Personal and Political Memoir” (În timpul meu: memorii personale şi politice).

Convins că preşedintele ar dori să afle că are aceeaşi zi de naştere cu nou-născutul, bunicul lui Cheney i-a îndemnat pe Marjorie şi Richard să transmită vestea prin telegramă la Casa Albă.

În familia sa, el „a fost probabil primul republican de la străbunicul meu, care a luptat în Războiul Civil de partea Uniunii”, a declarat el în documentarul PBS „Dick Cheney: A Heartbeat Away”.

În copilărie, s-a mutat cu familia în Wyoming, înainte de a urma Universitatea Yale. „Eram un student mediocru, în cel mai bun caz”, a spus el. A abandonat studiile.

În 1962, în Wyoming, a lucrat la construirea de linii de transport electric şi centrale electrice pe cărbune, înainte de a obţine în cele din urmă diploma de licenţă şi masterat în ştiinţe politice la Universitatea din Wyoming.

Din acea perioadă, el îşi aminteşte vizita preşedintelui de atunci, John F. Kennedy, care le-a vorbit studenţilor despre importanţa folosirii cunoştinţelor dobândite pentru a construi o naţiune şi o lume mai bune. „Ne-a inspirat pe toţi şi, într-o perioadă în care încercam să-mi refac viaţa, i-am fost deosebit de recunoscător pentru sentimentul de posibilităţi înalte pe care l-a descris”, a scris Cheney în memoriile sale.

În memoriile sale, Cheney îşi aminteşte că, la vârsta de 20 de ani, era în total dezacord cu studenţii care blocau campusurile în semn de protest împotriva războiului din Vietnam. „În general, susţineam trupele noastre din Vietnam şi dreptul administraţiilor Kennedy şi Johnson de a lua decizia de a se implica acolo”, scria el. El însuşi nu a fost niciodată recrutat.