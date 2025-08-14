Digi Communications raportează creştere de 21% a veniturilor în primul semestru din 2025

Digi Communications N.V. a înregistrat în S1 2025 venituri şi alte câştiguri consolidate de 1,113 miliarde euro, în creştere cu 21% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, transmite compania într-un comunicat.

În T2 2025, veniturile au urcat cu 18%, la 560 milioane euro, însă EBITDA ajustată a scăzut cu 1%, la 168 milioane euro, pe fondul intensificării operaţiunilor din Portugalia, care presupun investiţii iniţiale ridicate. La nivel semestrial, EBITDA ajustată a crescut cu 2%, la 339 milioane euro.

Numărul total de unităţi generatoare de venituri (RGU) a ajuns la 29,8 milioane, cu 17% mai mult decât în T2 2024, creşteri fiind înregistrate în toate cele patru pieţe principale - România, Spania, Italia şi Portugalia. Segmentul de telefonie mobilă, cu 14,5 milioane RGU, reprezintă aproape jumătate din total.

În ţara noastră, numărul total de RGU a crescut cu 7%, la 18,8 milioane, telefonia mobilă atingând 7 milioane RGU (+13%). Spania a raportat un avans de 29% al RGU, la 9,7 milioane, iar Italia a ajuns la 512.000 RGU (+12%). În Portugalia, unde operaţiunile comerciale au fost lansate în noiembrie 2024, numărul RGU a ajuns la 789.000.

CEO-ul Serghei Bulgac a subliniat creşterile solide din toate pieţele, menţionând obiectivul de extindere a bazei de clienţi şi îmbunătăţire a eficienţei operaţionale, în special în Portugalia.