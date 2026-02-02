Digital Innovation Summit Bucharest 2026: lideri internaţionali, tehnologii emergente şi politici digitale, reunite la Palatul Parlamentului

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti organizează, în perioada 10-12 martie 2026, Digital Innovation Summit Bucharest 2026 (DISB 2026), un eveniment internaţional dedicat transformării digitale, care va avea loc la Palatul Parlamentului, în Bucureşti, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui Camerei Deputaţilor şi al Guvernului României, DISB 2026 reuneşte factori de decizie, experţi internaţionali, reprezentanţi ai mediului academic, ai industriei şi ai administraţiei publice, pentru a dezbate cele mai relevante teme ale prezentului şi viitorului digital.

Summitul integrează o serie de conferinţe cu tradiţie la nivel naţional şi internaţional: Critical Infrastructure Protection Forum (CIP Forum) - ediţia a IX-a, axată pe tehnologii dual-use şi inteligenţă artificială; International Conference on Cyber Diplomacy (ICCD) - ediţia a V-a; Blockchain Intelligence Forum - ediţia a II-a; International Conference on Virtual Learning (ICVL) - ediţia a XXI-a; Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV) - ediţia a XXIV-a.

Agenda DISB 2026 va aborda subiecte precum inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, protecţia infrastructurilor critice, blockchain, guvernanţa digitală, educaţia digitală şi cooperarea internaţională în domeniul tehnologiilor emergente.

„Digital Innovation Summit Bucharest 2026 este mai mult decât un eveniment - este o platformă de dialog şi cooperare internaţională. Ne propunem să aducem împreună viziuni, expertiză şi soluţii concrete pentru consolidarea rezilienţei digitale şi pentru valorificarea tehnologiilor emergente în beneficiul societăţii şi economiei. ICI Bucureşti contribuie astfel la susţinerea transformării digitale la nivel naţional şi european”, a declarat Dr. ing. Adrian Victor Vevera, Director General al ICI Bucureşti.

Pe lângă sesiunile oficiale, DISB 2026 oferă participanţilor oportunităţi extinse de networking, facilitând dialogul între diplomaţi, lideri de opinie, cercetători şi reprezentanţi ai sectorului privat, într-un cadru dedicat colaborării şi schimbului de idei.