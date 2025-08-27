DIICOT a reinstituit sechestrul pe apartamentele şi terenurile Nordis după apariţia a peste 200 de noi plângeri penale

Procurorii DIICOT au pus din nou sechestru pe apartamentele şi terenurile deţinute de Nordis Management şi Nordis Mamaia, după ce au fost depuse peste 200 de noi plângeri penale, cu un prejudiciu suplimentar estimat la 28,5 milioane de euro, potrivit G4Media, de la care transmitem cele ce urmează.

Măsura vine la doar câteva zile după ce Curtea de Apel Bucureşti ridicase sechestre în valoare de aproape 90 de milioane de euro, instituite anterior pe bunurile grupului Nordis - hotelul din Mamaia, sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare - precum şi pe conturile şi acţiunile patronilor Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poştoacă, Camelia Bîndiu şi compania-mamă Nordis Management.

Tot Curtea de Apel Bucureşti a decis pe 25 august revocarea măsurii controlului judiciar pentru fondatorii Nordis - fraţii Gheorghe Emanuel, Nicolae Adrian şi Florin Alexandru Poştoacă -, precum şi pentru omul de afaceri Vladimir Ciorbă, conform sursei citate.

Scandalul a izbucnit în octombrie 2024, după o investigaţie Recorder care a arătat că apartamentele din complexul Nordis Mamaia au fost vândute de mai multe ori, iar investiţiile promise nu au fost realizate. Ulterior, DIICOT a deschis dosar pentru constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Pe 3 februarie 2025, procurorii au făcut percheziţii la 70 de adrese şi au reţinut 11 persoane, inclusiv pe Laura Vicol, fost deputat PSD şi soţia lui Vladimir Ciorbă. Cei doi au fost arestaţi preventiv, fiind acuzaţi că au delapidat zeci de milioane de euro, cheltuiţi pe vacanţe, avioane private şi bunuri de lux. Ulterior, instanţa supremă i-a pus în libertate, Vicol fiind cercetată fără restricţii, iar Ciorbă sub control judiciar (măsură revocată între timp).

Potrivit acuzaţiilor DIICOT, prejudiciul din schema Nordis ar depăşi 100 de milioane de euro, mii de clienţi reclamând că au plătit pentru apartamente pe care nu le-au primit niciodată.