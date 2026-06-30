DIICOT destructurează o reţea de azile ilegale din Bihor: sute de persoane vulnerabile exploatate sub paravanul unei asociaţii caritabile

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală, împreună cu poliţişti ai Direcţiei Investigaţii Criminale, au pus în aplicare marţi, 30 iunie 2026, 27 de mandate de percheziţie pe raza judeţului Bihor, conform comunicatului oficial al instituţiei.

Percheziţiile au vizat domiciliile mai multor persoane fizice, sediile unor persoane juridice şi al unei instituţii publice, într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată, potrivit DIICOT. Mediafax

Sub aparenţa furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire şi protecţie, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociaţii umanitare şi de caritate, gruparea de criminalitate organizată a indus în eroare donatori, aparţinători şi alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obţine importante sume de bani din donaţii, sponsorizări, contribuţii, dar şi pensii, indemnizaţii de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum şi alte venituri ori prestaţii sociale cuvenite victimelor, arată ancheta. Din actele de urmărire penală a reieşit că, în intervalul cuprins între 2020 şi luna iunie 2026, liderul grupului infracţional organizat, cu sprijinul membrilor, a recrutat, primit şi adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilităţi psihice, care nu se puteau apăra şi nu îşi puteau exprima voinţa şi pe care le-au menţinut într-o stare de dependenţă şi aservire, conform DIICOT.

Reţeaua era coordonată de bihoreanul Viorel Paşca, iar centrele administrate de acesta funcţionau fără acreditare şi fără licenţă pentru servicii sociale, potrivit autorităţilor, citate de Ziare.com. Ca urmare a descinderilor, ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a convocat de urgenţă o celulă de criză pentru relocarea victimelor, autorităţile căutând soluţii de cazare şi îngrijire adecvate pentru persoanele în vârstă şi bolnave, conform comunicatului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, citat de aceeaşi sursă.