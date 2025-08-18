Dispută diplomatică între Ungaria şi Ucraina după întreruperea livrărilor de petrol prin conducta Drujba

Ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, a acuzat luni Kievul de oprirea fluxului de petrol rusesc către Ungaria, în urma unui atac asupra conductei Drujba, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.

„Cea mai recentă lovitură asupra securităţii noastre energetice este scandaloasă şi inacceptabilă”, a declarat şeful diplomaţiei de la Budapesta, adăugând că a discutat cu ministrul rus al Energiei, Pavel Sorokin, care i-a transmis că se lucrează la restabilirea livrărilor, fără a preciza când acestea vor fi reluate.

Ungaria, care continuă să importe petrol rusesc prin Drujba - conducta ce traversează Belarus şi Ucraina - se bazează pe aceste livrări pentru aproximativ o treime din consumul său anual, echivalentul a două milioane de tone de ţiţei de la Lukoil.

În replică, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a scris pe X că Budapesta ar trebui să îşi adreseze „plângerile” la Moscova, nu la Kiev: „Rusia, nu Ucraina, a pornit acest război şi refuză să îi pună capăt. Ungariei i s-a spus de ani de zile că Moscova nu este un partener de încredere. În ciuda acestui fapt, Ungaria a depus toate eforturile pentru a menţine relaţia cu Rusia”.

Szijjarto a insistat însă că atacurile repetate asupra infrastructurii energetice afectează securitatea Ungariei şi a acuzat Bruxellesul şi Kievul că încearcă să atragă Budapesta în conflict: „Acesta nu este războiul nostru, nu este treaba noastră, nu vrem să ne băgăm, şi atâta timp cât suntem la putere, nu ne vom băga.”

Ministerul Apărării de la Kiev, armata ucraineană, compania petrolieră ungară MOL şi rafinăria Slovnaft din Slovacia nu au oferit deocamdată comentarii, conform sursei citate.

Suspiciunile Budapestei apar la scurt timp după ce Ucraina a revendicat, pe 13 august, un atac cu drone asupra staţiei de pompare a petrolului Uniecha din regiunea rusă Briansk, instalaţie conectată la sistemul Drujba.