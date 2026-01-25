Dmitri Peskov: „Politicienii europeni sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmă că politicienii europeni, pe care îi consideră slabi, nu vor putea să se opună preşedintelui american Donald Trump sau schimbărilor importante care au loc în lume, potrivit EFE.

„Sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump”, a declarat Dmitri Peskov duminică, la televiziunea rusă, conform sursei citate.

El a subliniat că „schimbările dramatice” care au loc în ultima vreme sunt o consecinţă a „standardelor duble” şi a „ipocriziei” care „au predominat în Europa timp de multe decenii”, a relatat EFE.

„Din păcate, acestea sunt produsul generaţiei slabe de politicieni aflaţi acum la putere în Europa”, a remarcat el, potrivit sursei citate.

Pentru a da un exemplu, el a menţionat reacţia europenilor atunci când Trump a făcut publică săptămâna aceasta, la Forumul de la Davos, din Elveţia, conversaţia sa cu preşedintele francez Emmanuel Macron, a informat EFE.

„Foarte interesant. Toţi europenii s-au enervat pur şi simplu (...). Dar când Macron a făcut publică conversaţia cu (preşedintele rus Vladimir) Putin, nimeni nu s-a mai enervat”, a remarcat el, conform sursei amintite.

Kremlinul a mai anunţat că armata rusă va monitoriza atent planurile SUA privind scutul de apărare antirachetă „Domul de Aur”, inclusiv în contextul dorinţei exprimate de Trump de a dobândi Groenlanda, a transmis EFE.