DNA: Călin Georgescu, ajutat să fugă din ţară printr-o angajare fictivă la Viena

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie susţin că persoane implicate în dosarul rezerviştilor SRI şi SIE ar fi încercat să-l ajute pe Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, să părăsească ilegal ţara noastră, prin intermediul unei angajări fictive la Viena, potrivit unor stenograme din dosar consultate de G4Media.

Georgescu este trimis în judecată pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi se află sub control judiciar. Potrivit documentelor, Constantin Dănuţ Hanţ - unul dintre inculpaţii din dosar - l-ar fi „angajat” pe Georgescu într-una dintre firmele sale din Austria, pentru a crea aparenţa unui contract de muncă real care să îi permită ieşirea din ţară, în ciuda interdicţiei impuse de măsura preventivă.

Într-o conversaţie interceptată pe 27 mai, Silviu Ularu-Pîrvu îi povesteşte soţiei sale, Ecaterina Ularu-Pîrvu, detaliile planului:

„Îmi trimite Costi şi ăstea i-a făcut angajare la el. Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă, că ăştia nu-i dădeau voie să plece din ţară, şi face notificare acuma că, ştii, n-au voie conform legii să-ţi interzică dreptul la muncă... şi i-a făcut hârtie Costi că e aşteptat la servici în Austria.”

Procurorii notează şi intenţia lui Hanţ de a-l implica pe Georgescu într-un parteneriat de consultanţă economică, în asociere cu firma „Profesional Consulting”:

„Zice Costi că au discutat şi fac o firmă de consultanţă pe probleme economice... cu Georgescu, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu Profesional Consulting. Asta pe România şi aia pe Austria, partener direct.”

Surse judiciare afirmă că tentativa de extragere a lui Georgescu din ţară face parte dintr-o operaţiune mai amplă coordonată de rezervişti SRI şi SIE, anchetată de DNA Iaşi pentru trafic de influenţă, şantaj, dare de mită şi folosirea influenţei politice.

În acelaşi dosar sunt vizaţi generalul SIE în rezervă Nicolae Iană, fostul procuror militar DNA Vasile Doană şi doi foşti ofiţeri SRI, alături de omul de afaceri Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă.

Nicolae Iană, considerat un apropiat al lui Călin Georgescu şi Horaţiu Potra, a fost în trecut angajat al companiei Petromservice, controlată de Sorin Ovidiu Vântu şi Liviu Luca, ambii condamnaţi pentru fapte de corupţie.