Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

DNA: Călin Georgescu, ajutat să fugă din ţară printr-o angajare fictivă la Viena

A.B.
Miscellanea / 5 noiembrie, 17:05

DNA: Călin Georgescu, ajutat să fugă din ţară printr-o angajare fictivă la Viena

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie susţin că persoane implicate în dosarul rezerviştilor SRI şi SIE ar fi încercat să-l ajute pe Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, să părăsească ilegal ţara noastră, prin intermediul unei angajări fictive la Viena, potrivit unor stenograme din dosar consultate de G4Media.

Georgescu este trimis în judecată pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi se află sub control judiciar. Potrivit documentelor, Constantin Dănuţ Hanţ - unul dintre inculpaţii din dosar - l-ar fi „angajat” pe Georgescu într-una dintre firmele sale din Austria, pentru a crea aparenţa unui contract de muncă real care să îi permită ieşirea din ţară, în ciuda interdicţiei impuse de măsura preventivă.

Într-o conversaţie interceptată pe 27 mai, Silviu Ularu-Pîrvu îi povesteşte soţiei sale, Ecaterina Ularu-Pîrvu, detaliile planului:

„Îmi trimite Costi şi ăstea i-a făcut angajare la el. Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă, că ăştia nu-i dădeau voie să plece din ţară, şi face notificare acuma că, ştii, n-au voie conform legii să-ţi interzică dreptul la muncă... şi i-a făcut hârtie Costi că e aşteptat la servici în Austria.”

Procurorii notează şi intenţia lui Hanţ de a-l implica pe Georgescu într-un parteneriat de consultanţă economică, în asociere cu firma „Profesional Consulting”:

„Zice Costi că au discutat şi fac o firmă de consultanţă pe probleme economice... cu Georgescu, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu Profesional Consulting. Asta pe România şi aia pe Austria, partener direct.”

Surse judiciare afirmă că tentativa de extragere a lui Georgescu din ţară face parte dintr-o operaţiune mai amplă coordonată de rezervişti SRI şi SIE, anchetată de DNA Iaşi pentru trafic de influenţă, şantaj, dare de mită şi folosirea influenţei politice.

În acelaşi dosar sunt vizaţi generalul SIE în rezervă Nicolae Iană, fostul procuror militar DNA Vasile Doană şi doi foşti ofiţeri SRI, alături de omul de afaceri Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă.

Nicolae Iană, considerat un apropiat al lui Călin Georgescu şi Horaţiu Potra, a fost în trecut angajat al companiei Petromservice, controlată de Sorin Ovidiu Vântu şi Liviu Luca, ambii condamnaţi pentru fapte de corupţie.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 17:53)

    In toate domeniile unde vezi frauda, coruptie, evaziune, trafic de influentă dai de indivizi din SRI, SIE sau alte structuri…astia sunt cu “mujicii in suflet”

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 18:22)

    După prosti urmează nebunii in fruntea tarii.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 noiembrie
Ediţia din 05.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0851
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4290
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4608
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7690
Gram de aur (XAU)Gram de aur565.0116

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb