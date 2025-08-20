Doi elevi din Iaşi, premiaţi la Olimpiada Mondială de Aritmetică Mentală din Dubai

English Version

Doi elevi din Iaşi, Matias Aneculăesei (9 ani) şi Mihnea Mahu (8 ani), au urcat pe podium la competiţia internaţională Smart Kids - Olimpiada Mondială de Aritmetică Mentală şi Engleză 2025, desfăşurată la Dubai. Matias a obţinut titlul de campion mondial la categoria Starter level B, iar Mihnea s-a clasat pe locul al doilea la Starter level A.

• O competiţie a minţii şi a disciplinei

Concursul a reunit circa 200 de copii din 12 ţări, inclusiv şapte participanţi din România - doi din Iaşi şi cinci din Piatra Neamţ. Evenimentul este considerat o adevărată provocare intelectuală, menită să stimuleze logica, memoria şi capacitatea de concentrare.

Profesoara Adriana Mahu, coordonatoarea celor doi elevi ieşeni, subliniază că aritmetica mentală este „un sport al minţii, un fitness pentru creier”. Ea explică faptul că exerciţiile nu doar antrenează rapiditatea de calcul, ci dezvoltă şi abilităţi cognitive esenţiale: „Nu există copil care să se antreneze şi să nu obţină rezultate.”

• Mai mult decât o competiţie

Adriana Mahu consideră că acest tip de concurs nu înseamnă doar întrecere între participanţi, ci şi un proces de dezvoltare personală: „Copiii învaţă să-şi depăşească propriile limite, să îşi construiască încrederea în sine şi să îşi observe progresul individual. Este o competiţie cu ei înşişi, înainte de a fi una cu ceilalţi.”

• Efectele asupra şcolii şi încrederii de sine

Potrivit profesoarei, antrenamentele zilnice de câteva minute au efecte vizibile în doar câteva luni. Elevii care practică aritmetica mentală devin mai agili, mai rapizi în gândire şi obţin rezultate mai bune şi la alte materii. „Chiar şi copiii care erau speriaţi de matematică ajung să o îndrăgească datorită modului progresiv de predare. În plus, părinţii şi profesorii confirmă că aceşti elevi sunt printre cei mai buni din clasă”, a mai precizat Mahu.

• România pe harta performanţei academice

Succesul celor doi elevi din Iaşi confirmă faptul că România continuă să ofere exemple de excelenţă la nivel internaţional, în special în domenii care dezvoltă gândirea logică şi creativitatea.