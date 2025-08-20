Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Doi elevi din Iaşi, premiaţi la Olimpiada Mondială de Aritmetică Mentală din Dubai

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 20 august

Sursa foto: facebook.com/smartykidsromania

Sursa foto: facebook.com/smartykidsromania

English Version

Doi elevi din Iaşi, Matias Aneculăesei (9 ani) şi Mihnea Mahu (8 ani), au urcat pe podium la competiţia internaţională Smart Kids - Olimpiada Mondială de Aritmetică Mentală şi Engleză 2025, desfăşurată la Dubai. Matias a obţinut titlul de campion mondial la categoria Starter level B, iar Mihnea s-a clasat pe locul al doilea la Starter level A.

O competiţie a minţii şi a disciplinei

Concursul a reunit circa 200 de copii din 12 ţări, inclusiv şapte participanţi din România - doi din Iaşi şi cinci din Piatra Neamţ. Evenimentul este considerat o adevărată provocare intelectuală, menită să stimuleze logica, memoria şi capacitatea de concentrare.

Profesoara Adriana Mahu, coordonatoarea celor doi elevi ieşeni, subliniază că aritmetica mentală este „un sport al minţii, un fitness pentru creier”. Ea explică faptul că exerciţiile nu doar antrenează rapiditatea de calcul, ci dezvoltă şi abilităţi cognitive esenţiale: „Nu există copil care să se antreneze şi să nu obţină rezultate.”

Mai mult decât o competiţie

Adriana Mahu consideră că acest tip de concurs nu înseamnă doar întrecere între participanţi, ci şi un proces de dezvoltare personală: „Copiii învaţă să-şi depăşească propriile limite, să îşi construiască încrederea în sine şi să îşi observe progresul individual. Este o competiţie cu ei înşişi, înainte de a fi una cu ceilalţi.”

Efectele asupra şcolii şi încrederii de sine

Potrivit profesoarei, antrenamentele zilnice de câteva minute au efecte vizibile în doar câteva luni. Elevii care practică aritmetica mentală devin mai agili, mai rapizi în gândire şi obţin rezultate mai bune şi la alte materii. „Chiar şi copiii care erau speriaţi de matematică ajung să o îndrăgească datorită modului progresiv de predare. În plus, părinţii şi profesorii confirmă că aceşti elevi sunt printre cei mai buni din clasă”, a mai precizat Mahu.

România pe harta performanţei academice

Succesul celor doi elevi din Iaşi confirmă faptul că România continuă să ofere exemple de excelenţă la nivel internaţional, în special în domenii care dezvoltă gândirea logică şi creativitatea.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 august

Citeşte Ziarul BURSA din 20 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 august
Ediţia din 20.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0573
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3312
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3735
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8527
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.9675

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb