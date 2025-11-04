Doi francezi eliberaţi din închisoarea iraniană Evin după peste trei ani de detenţie anunţaţi de Macron

Preşedintele Emmanuel Macron a anunţat marţi că cetăţenii francezi Cecile Kohler şi Jacques Paris, încarceraţi în Iran din mai 2022, „au ieşit din închisoare” şi se află „în drum spre Ambasada Franţei la Teheran”, potrivit AFP. Cei doi fuseseră condamnaţi la 20, respectiv 17 ani de detenţie sub acuzaţia de spionaj în favoarea serviciilor de informaţii franceze şi israeliene.

„Mă felicit pentru această primă etapă. Dialogul continuă pentru a permite întoarcerea lor în Franţa cât mai rapid posibil. Lucrăm la acest lucru neîncetat şi ţin să mulţumesc Ambasadei noastre şi tuturor serviciilor statului pentru mobilizarea lor”, a transmis Emmanuel Macron într-un mesaj publicat pe platforma X.

Ministerul francez de Externe a confirmat ulterior că profesoara de literatură modernă şi partenerul său au ajuns „la Reşedinţa Franţei la Teheran”, unde aşteaptă finalizarea procedurilor pentru eliberarea definitivă.

Avocaţii celor doi, Martin Pradel, Chirinne Ardakani, Emma Villard şi Karine Rivoallan, au salutat „o nouă zi” pentru Cecile Kohler şi Jacques Paris, afirmând că „arestarea lor arbitrară, care a durat 1.277 de zile, se apropie de sfârşit” şi au adăugat că „se vor asigura ca, într-o bună zi, să se facă dreptate”.