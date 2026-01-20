Doi membri ai boardului Fondului Proprietatea au achiziţionat ieri peste un milion de acţiuni FP

• Titlurile fondului au crescut astăzi cu 0,9% până la pretul de 0,673 lei, FP fiind printre puţinii emitenţi în creştere din indicele BET

• Lion Capital va lansa, poimâine, o ofertă de cumpărare pentru 6% din fond; unii acţionari au anunţat că nu intenţionează să vândă în ofertă

Matej Rigelnik, preşedintele Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor Fondului Proprietatea (FP) şi Octav-Andrei Moise, membru al boardului, au achiziţionat ieri circa 1,1 milioane de acţiuni FP, potrivit unui raport al administratorului Franklin Templeton, publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Matej Rigelnik a cumpărat circa 0,74 milioane de titluri ale fondului de investiţii, la un preţ mediu de 0,666 lei pe acţiune, pentru suma de aproximativ 0,49 milioane de lei, în vreme ce Octav-Andrei Moise a achiziţionat 0,37 milioane de titluri FP, la un preţ mediu de 0,667 lei pe acţiune, pentru suma de circa 0,25 milioane de lei.

Achiziţiile celor doi membri ai boardului FP au fost realizate înainte de demararea, la data de 22 ianuarie, a ofertei publice iniţiate de Lion Capital pentru 191,6 milioane de acţiuni ale Fondului Proprietatea, echivalentul a aproape 6% din capitalul social al FP, la preţul unitar de 0,68 lei. Unii acţionari ai FP au anunţat că nu intenţionează să vândă în oferta fostei SIF Banat-Crişana.

Astăzi, titlul FP a încheiat sesiunea bursieră în apreciere cu 0,9%, la preţul de 0,673 lei, Fondul Proprietatea fiind printre puţinii emitenţi în creştere din indicele BET, care s-a depreciat cu 1,1%.

La data de 26 februarie, acţionarii Fondului Proprietatea se vor întâlni în cadrul unei adunări generale ordinare şi al unei adunări generale extraordinare, printre punctele propuse numărându-se numirea Franklin Templeton pentru un nou mandat de administrator al fondului, pe o perioadă de patru ani, numirea unui membru al Comitetului Reprezentanţilor FP pentru o perioadă de trei ani, precum şi consolidarea valorii nominale a acţiunii FP.

Evaluarea bursieră curentă a fondului se ridică la circa 1,96 miliarde de lei, echivalentul unui discount de 9% faţă de activul net de la finele anului trecut, de 2,34 miliarde de lei.