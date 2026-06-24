Dominic Fritz: Suntem hotărâţi să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR

Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă că sunt hotărâţi să îşi asume un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR, el menţionând că România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele şi livrează pentru oameni, a anunţat pe pagina sa de socializare.

”De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generaţie”, a scris preşedintele USR, Dominic Fritz, pe Facebook.

Liderul USR arată că ”România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele şi livrează pentru oameni”, conform sursei.

”Suntem hotărâţi să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR”, precizează Fritz.