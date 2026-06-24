Dominic Fritz: Suntem hotărâţi să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR

Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă că sunt hotărâţi să îşi asume un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR, el menţionând că România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele şi livrează pentru oameni, a anunţat pe pagina sa de socializare.
”De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generaţie”, a scris preşedintele USR, Dominic Fritz, pe Facebook.
Liderul USR arată că ”România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele şi livrează pentru oameni”, conform sursei.
”Suntem hotărâţi să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR”, precizează Fritz.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 19:58)
usr sunt extremistii, nu haur!
usr vor la morcov cu orice pret.
barna si ghibosu sunt de neoprit.
caricatura austriaca fritzl e o simpla marioneta, dar la fel de rea cat aia doi.
se trage din neam de ssist al lui hitler.
unde vedeti voi dreapta si democratia la usr?
sunt nazisti genuin.