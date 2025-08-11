Donald Trump mobilizează Garda Naţională în Washington şi plasează poliţia sub control federal

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că invocă Legea privind autonomia districtului Columbia pentru a plasa Departamentul de Poliţie Metropolitană din Washington sub control federal direct şi pentru a mobiliza Garda Naţională, cu scopul declarat de „restabilire a legii, ordinii şi siguranţei publice”, potrivit presei internaţionale.

„Capitala noastră a fost cucerită de bande violente şi criminali însetaţi de sânge. (...) Mobilizez Garda Naţională pentru a ajuta la restabilirea legii, ordinii şi siguranţei publice în Washington, DC, iar aceasta va avea voie să-şi facă treaba cum trebuie”, a declarat Trump la Casa Albă, alături de secretarul apărării, Pete Hegseth, şi procurorul general, Pam Bondi.

Liderul american a adăugat că ia în calcul mobilizarea militarilor în serviciu activ „dacă va fi necesar”, deşi speră că nu va fi cazul. Potrivit lui Hegseth, trupele Gărzii Naţionale vor fi vizibile pe străzile capitalei „săptămâna viitoare”, iar în caz de nevoie ar putea fi aduse şi alte unităţi.

Trump a afirmat că este „jenat” să abordeze problema criminalităţii din Washington înaintea întâlnirii sale de vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin, declarând că „ceva a scăpat de sub control, dar vom restabili controlul foarte repede, aşa cum am făcut la frontiera de sud”.

Decizia sa vine în contextul în care primăriţa Muriel Bowser a exprimat îndoieli cu privire la eficienţa utilizării Gărzii Naţionale şi a subliniat că infracţiunile violente din Washington au scăzut cu 26% faţă de anul trecut. „Niciuna dintre condiţiile care ar justifica această măsură nu există în oraşul nostru în acest moment”, a afirmat Bowser, adăugând că descrierile preşedintelui privind capitala sunt „exagerate şi false”.