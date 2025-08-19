Donald Trump spune că nu a deschis scrisoarea Olenei Zelenska destinată Melaniei

Donald Trump a declarat că „intenţionat nu a deschis” scrisoarea pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a înmânat-o luni la Casa Albă şi care era adresată soţiei sale, Melania Trump, din partea Olenei Zelenska, prima-doamnă a Ucrainei, relatează Sky News, care transmite cele ce urmează.

„Melania mi-a spus că a fost o scrisoare absolut frumoasă”, a afirmat preşedintele american într-un interviu pentru Fox News, precizând că plicul era sigilat.

Scrisoarea Olenei Zelenska a venit după ce prima-doamnă a SUA i-a transmis o scrisoare lui Vladimir Putin, pe care Trump i-a înmânat-o liderului de la Kremlin vineri, prin care îl îndeamnă să ia în considerare soarta celor peste 19.500 de copii ucraineni deportaţi de Rusia. „Protejând inocenţa acestor copii, veţi face mai mult decât să serviţi Rusia - veţi servi umanitatea”, i-a scris Melania Trump lui Putin.

Casa Albă a publicat în weekend textul acestei scrisori, în care Melania Trump subliniază că fiecare copil „visează la iubire, posibilităţi şi siguranţă” şi îl îndeamnă pe Putin să redea „râsul” celor mici.

Întrebat despre mesaj, Donald Trump a spus că soţia sa „iubeşte copiii, urăşte să vadă astfel de lucruri şi ar vrea să vadă sfârşitul acestui conflict”.

Volodimir Zelenski a lăudat-o pe Melania Trump pentru „atenţia acordată uneia dintre cele mai dificile probleme ale războiului - răpirea copiilor ucraineni de către Rusia”, apreciind „compasiunea ei”.