Donald Tusk: „Coaliţia de Voinţă” şi-a confirmat sprijinul pentru Ucraina

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că toţi participanţii la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” au confirmat necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina, potrivit Reuters.

„Liderii Canadei, Japoniei, Turciei, Noii Zeelande şi ai ţărilor europene au evaluat rezultatele întâlnirii din Alaska în mod foarte realist”, a scris Tusk pe platforma X. El a adăugat: „Toţi am confirmat nevoia de continuare a sprijinului pentru Ucraina în războiul cu Rusia”.

„Coaliţia de Voinţă”, formată din 31 de ţări, inclusiv România, a fost creată pentru a oferi sprijin consolidat Ucrainei împotriva agresiunii ruse şi este condusă de Regatul Unit şi Franţa. Iniţiativa a fost anunţată pe 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfăşurat sub motto-ul „Securizarea viitorului nostru”.

Scopul declarat al acestei iniţiative este de a facilita negocierile de pace între Kiev şi Moscova, iniţiate de SUA în februarie, prin oferirea unor garanţii de securitate solide pentru Ucraina, menite să asigure durabilitatea unui eventual acord de încetare a focului.

Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, desfăşurată vineri noaptea în Alaska, nu a adus rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie privind o posibilă încetare a focului în Ucraina.

Rusia solicită ca Ucraina să cedeze patru regiuni parţial ocupate (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), pe lângă peninsula Crimeea anexată în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale şi la orice intenţie de aderare la NATO. Cererile Rusiei sunt inacceptabile pentru Kiev, care cere o încetare necondiţionată şi imediată a focului, alături de garanţii solide de securitate.

Preşedintele american Donald Trump pregăteşte o eventuală întâlnire între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, acesta din urmă acceptând, în principiu, reuniunea, deşi subliniază că trebuie „pregătită cu minuţiozitate”, conform şefului diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov.