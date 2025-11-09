Donald Tusk ironizează sprijinul PiS pentru Daniel Obajtek

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a ironizat duminică pe platforma X campania lansată de Partidul Lege şi Justiţie (PiS) în sprijinul foştilor săi lideri cercetaţi penal, după ce Jaros³aw Kaczyñski, preşedintele formaţiunii, a făcut apel la susţinerea publică a lui Daniel Obajtek, fostul director general al companiei petroliere Orlen, relatează presa poloneză.

„Campania PiS «Zid pentru» prinde avânt. Lista se lungeşte. În curând vor rămâne fără cărămizi”, a scris Tusk, într-o aluzie la sloganul „Zid pentru Obajtek”, folosit de Kaczyñski pentru a mobiliza simpatizanţii înaintea audierii fostului director la Parchetul Regional din Varşovia, programată pentru 12 noiembrie.

Obajtek, în prezent europarlamentar al PiS, este anchetat pentru presupusa utilizare a unor servicii de detectivi plătite din fondurile Orlen în scopuri politice, în perioada în care conducea compania. Parlamentul European i-a ridicat recent imunitatea, la cererea autorităţilor poloneze.

Kaczyñski l-a apărat public, numindu-l „cel mai remarcabil manager polonez”, care a transformat Orlen „într-un concern multienergetic puternic şi independent”. El a acuzat guvernul Tusk că desfăşoară o „represiune politică” şi că „distruge economia naţională”.

Conducerea actuală a Orlen a replicat prompt, precizând că Obajtek nu este anchetat pentru performanţele economice, ci pentru „pierderi uriaşe, investiţii ratate şi posibila utilizare abuzivă a fondurilor companiei”. Într-un comunicat, compania a arătat că valoarea Orlen a crescut cu circa 40 de miliarde de zloţi de la plecarea acestuia.

Daniel Obajtek a respins acuzaţiile, afirmând că citaţia vizează o presupusă lipsă de control asupra activităţii firmei de investigaţii angajate în timpul fuziunii Orlen-Lotos.

Cazul său reînvie strategia de „solidaritate internă” a partidului lui Kaczyñski, care a organizat în ultimii ani campanii similare pentru alţi politicieni PiS, între care Mariusz Kamiñski, Maciej W±sik şi Zbigniew Ziobro, prezentaţi drept victime ale „persecuţiei politice” din partea guvernului liberal condus de Donald Tusk.