Donald Tusk se opune întâlnirii lui Zelenski cu Putin în Ungaria

Premierul polonez Donald Tusk se declară împotriva unei întâlniri între preşedintele ucrainean Volodimir Zelensli şi omologul său rus Vladimir Putin în Ungaria, evocând eşecul Memorandumului de la Budapesta din 1994, relatează Le Monde.

”Budapesta? Poate că nu toată lumea îşi aminteşte, dar în 1994 Ucraina a primit deja garanţii privind integritatea sa teritorială din partea Statelor Unite, Rusiei şi Marii Britanii, La Budapesta. Poate că sunt eu superstiţios, dar de această dată al încerca să găsesc alt loc”, scrie pe X Donald Tusk.

Prin acest tratat din 1994, semnat după implozia fostei Uniuni Soviertice (URSS), Ucraina a acceptat să predea Rusiei armamentul nuclear sovietic depozitat pe teritoriul său, în schimbul respectării frontierelor uceainene.

Secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent a declarat marţi seara, la Fox News, că Budapesta ”ar putea” să găzduiască summitul Trump-Zelenski-Putin.

Site-ul Politico a scris apoi că aceasta este opinia Casei Albe.