Dorin Cioabă a solicitat ca IRU să facă parte din Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump

Dorin Cioabă vrea ca Organizaţia Internaţională Romani Union (IRU), pe care o conduce, să facă parte din Consiliul pentru Pace pe care Donald Trump l-a creat, potrivit Hotnews. Cioabă spune că vrea să discute cu preşedintele american situaţia romilor care se află în SUA, pentru a nu fi expulzaţi: „Să găsim o soluţie pentru ei să rămână legal acolo”, a spus autointitluatul rege al romilor, conform sursei citate.

„Organizaţia Internaţională Romani Union - IRU, al cărei preşedinte este Regele Internaţional al Romilor, domnul Dorin Cioabă, a decis transmiterea unei scrisori oficiale de adeziune către noul Consiliu al Păcii, recent înfiinţat de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump”, a transmis Dorin Cioabă, potrivit sursei amintite.

Hotnews a relatat că solicitarea vine în contexul în care „acest nou organism internaţional urmăreşte obiective similare cu cele ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, iar International Romani Union este membră a ONU de peste 40 de ani”: „Considerăm că şi în această nouă structură ar trebui să fim reprezentaţi, pentru a apăra şi proteja drepturile naţiunii rome. Naţiunea romă este răspândită la nivel global, inclusiv în statele care au aderat şi care urmează să adere la noul Consiliu al Păcii”.

Dorin Cioabă susţine, conform sursei menţionate, că de ani de zile despre romi nu se mai vorbeşte aproape deloc pe plan international: „Toată lumea vorbeşte despre situaţia sirienilor, a celor din Gaza, a ucrainenilor, a groenlandezilor, pe noi ne-au dat deoparte. În Italia am avut cazuri de romi omorâţi pe stradă, în Venezuela şi Argentina le este frică să iasă pe stradă, situaţia este foarte gravă.”

Preşedintele Nicuşor Dan a început să analizeze principiile Consiliului pentru Pace din care a fost invitat să facă parte de Donald Trump, a mai transmis Hotnews.