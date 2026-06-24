Două noi proiecte de trenuri metropolitane aprobate pentru Bucureşti şi Iaşi

Ministerul Transporturilor a avizat proiectele de tren metropolitan pentru Bucureşti şi Iaşi, două investiţii importante pentru traficul rutier din jurul celor două mari centre urbane, a anunţat, miercuri, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Horaţiu Cosma, potrivit Agerpres.

"Am avizat astăzi la Ministerul Transporturilor proiectele de tren metropolitan pentru Bucureşti (pe linia spre Chitila - Scroviştea) şi Iaşi, două investiţii importante care vor oferi o alternativă modernă, rapidă şi nepoluantă la traficul rutier din jurul celor două mari centre urbane", a scris Cosma, pe pagina sa de Facebook.

La Iaşi, proiectul include construirea a trei pasaje rutiere şi patru pasaje pietonale, realizarea a 16 puncte de oprire noi şi modernizarea a şapte staţii existente, electrificarea liniei Socola-Holboca, modernizarea trecerilor la nivel şi instalarea unor sisteme noi de semnalizare, peroane moderne şi accesibile pentru călători, precum şi reabilitarea infrastructurii feroviare pe sectoare importante precum Nicolina-Bârnova, Ciurea şi Podu Iloaiei-Iaşi.

Potrivit sursei citate, în zona Bucureşti-Ilfov, pe traseul Gara de Nord-Chitila-Scroviştea, proiectul prevede achiziţia a cinci trenuri electrice noi, electrificarea şi modernizarea infrastructurii feroviare, construirea unui pasaj rutier denivelat în zona Scroviştea, realizarea a cinci pasaje pietonale subterane şi a cinci pasarele pietonale, două puncte noi de oprire la Chitila 2 şi Buciumeni, modernizarea a 10 staţii şi halte existente, precum şi amenajarea de facilităţi Park & Ride pentru integrarea transportului feroviar cu cel rutier.

Potrivit oficialului MTI, aceste proiecte nu înseamnă doar investiţii în calea ferată, ci o schimbare de paradigmă în mobilitatea urbană şi metropolitană.

"Oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a ajunge rapid, sigur şi confortabil la locul de muncă, la şcoală sau în centrul oraşului, fără să piardă ore în trafic. După Braşov şi Târgu Mureş, facem astăzi un nou pas pentru dezvoltarea reţelei de trenuri metropolitane din România. Este direcţia în care merg toate marile oraşe europene, iar România nu îşi mai poate permite să rămână în urmă. Continuăm să investim în transport public modern, eficient şi conectat la nevoile reale ale comunităţilor", a mai scris secretarul de stat în MTI pe reţeaua de socializare.