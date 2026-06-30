DSU a instalat un nou „Refugiu de Speranţă” în Munţii Maramureşului, la 1.850 de metri altitudine

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), împreună cu partenerii şi structurile din coordonare, a instalat astăzi un al doilea container de supravieţuire în cadrul proiectului naţional „Refugii de Speranţă”, în Munţii Maramureşului, în apropierea Vârfului Pop Ivan, la o altitudine de aproximativ 1.850 de metri, conform unui comunicat oficial. Transportul aerian al structurii, cu o greutate de aproximativ 1.200 kg, a fost executat de un elicopter Sikorsky S-70M Black Hawk din dotarea Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I., iar salvatorii montani au asigurat activităţile la sol şi instalarea punctului de adăpost, potrivit sursei.

Refugiul este conceput pentru a oferi adăpost şi sprijin imediat persoanelor aflate în dificultate în zonele montane şi este echipat cu două paturi, iluminare prin panou fotovoltaic, apă potabilă, o trusă de prim ajutor, un grup sanitar şi un sistem de încălzire electrică, conform comunicatului. Pentru facilitarea localizării rapide în caz de urgenţă, refugiul este echipat cu o alarmă acustică activabilă prin 112, iar accesul este reglementat printr-un cod, iar refugiile vor fi verificate periodic pentru menţinerea standardelor de siguranţă, potrivit DSU.

Proiectul naţional „Refugii de Speranţă” a fost iniţiat printr-un parteneriat semnat în ianuarie 2025 între DSU şi LIONS Romania - District 124 Romania, care prevede amplasarea a 12 astfel de refugii în zone montane, conform informaţiilor furnizate de IGSU. DSU salută dedicarea tuturor celor implicaţi şi reafirmă angajamentul de a continua dezvoltarea capabilităţilor de intervenţie pentru siguranţa turiştilor şi iubitorilor muntelui, potrivit sursei.