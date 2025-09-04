Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

DW: Nepalul va bloca Facebook, YouTube, X, LinkedIn şi alte platforme

I.S.
Miscellanea / 4 septembrie, 21:18

DW: Nepalul va bloca Facebook, YouTube, X, LinkedIn şi alte platforme

Nepalul a anunţat că va cere agenţiei sale de telecomunicaţii să blocheze accesul la mai multe platforme de socializare, inclusiv Facebook, YouTube, X şi LinkedIn, după ce acestea nu s-au înregistrat la autorităţi până la termenul limită de miercuri, transmite DW.

Companiile trebuiau să se înregistreze la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, să desemneze un contact local, un responsabil pentru reclamaţii şi o persoană pentru autoreglementare. Măsura face parte dintr-o campanie a guvernului împotriva utilizatorilor cu identităţi false, care răspândesc ură şi zvonuri, comit infracţiuni cibernetice şi afectează armonia socială.

Doar cinci platforme s-au înregistrat la timp: TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz şi Poppo Live, iar alte două erau în proces de conformare. Facebook, YouTube, X şi LinkedIn se numără printre cele 26 de platforme care urmează să fie suspendate. Aproximativ 90% din populaţia Nepalului, aproape 30 de milioane de oameni, utilizează internetul.

Ministrul comunicaţiilor, Prithvi Subba Gurung, a declarat că platformele au avut suficient timp să se înregistreze şi au fost avertizate de mai multe ori, dar au ignorat cererea, motiv pentru care guvernul a decis închiderea operaţiunilor acestora în Nepal.

Blocarea a stârnit critici: Bholanath Dhungana, preşedintele Digital Rights Nepal, a afirmat că măsura afectează drepturile fundamentale ale publicului şi a subliniat că reglementarea reţelelor sociale trebuie să se facă pe baza unei infrastructuri legale clare.

Nepalul a mai restricţionat reţelele sociale şi anterior: în iulie a blocat Telegram invocând fraude online şi spălare de bani, iar în august anul trecut a ridicat interdicţia de nouă luni asupra TikTok, după ce platforma a respectat noile reglementări.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 septembrie
Ediţia din 04.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0772
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3611
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4165
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8611
Gram de aur (XAU)Gram de aur496.2661

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb