DW: Nepalul va bloca Facebook, YouTube, X, LinkedIn şi alte platforme

Nepalul a anunţat că va cere agenţiei sale de telecomunicaţii să blocheze accesul la mai multe platforme de socializare, inclusiv Facebook, YouTube, X şi LinkedIn, după ce acestea nu s-au înregistrat la autorităţi până la termenul limită de miercuri, transmite DW.

Companiile trebuiau să se înregistreze la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, să desemneze un contact local, un responsabil pentru reclamaţii şi o persoană pentru autoreglementare. Măsura face parte dintr-o campanie a guvernului împotriva utilizatorilor cu identităţi false, care răspândesc ură şi zvonuri, comit infracţiuni cibernetice şi afectează armonia socială.

Doar cinci platforme s-au înregistrat la timp: TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz şi Poppo Live, iar alte două erau în proces de conformare. Facebook, YouTube, X şi LinkedIn se numără printre cele 26 de platforme care urmează să fie suspendate. Aproximativ 90% din populaţia Nepalului, aproape 30 de milioane de oameni, utilizează internetul.

Ministrul comunicaţiilor, Prithvi Subba Gurung, a declarat că platformele au avut suficient timp să se înregistreze şi au fost avertizate de mai multe ori, dar au ignorat cererea, motiv pentru care guvernul a decis închiderea operaţiunilor acestora în Nepal.

Blocarea a stârnit critici: Bholanath Dhungana, preşedintele Digital Rights Nepal, a afirmat că măsura afectează drepturile fundamentale ale publicului şi a subliniat că reglementarea reţelelor sociale trebuie să se facă pe baza unei infrastructuri legale clare.

Nepalul a mai restricţionat reţelele sociale şi anterior: în iulie a blocat Telegram invocând fraude online şi spălare de bani, iar în august anul trecut a ridicat interdicţia de nouă luni asupra TikTok, după ce platforma a respectat noile reglementări.