E-INFRA continuă programul de burse în parteneriat cu London Business School

S.B.
Companii / 7 aprilie, 17:15

E-INFRA continuă programul de burse în parteneriat cu London Business School

E-INFRA anunţă continuarea programului de burse dedicat studenţilor români admişi la London Business School, una dintre cele mai prestigioase şcoli de business din lume. Compania va aloca 500.000 de euro în următorii trei ani pentru a sprijini candidaţii români acceptaţi la London Business School.

Sprijinul este acordat în cadrul campaniei Forever Forward derulate de LBS, care îşi propune să extindă accesul la educaţie de top şi să contribuie la formarea unei noi generaţii de lideri.

Iniţiaţiva continuă parteneriatul început în 2022, care a constat într-o contribuţie iniţială a grupului de companii, de 450.000 de euro. Demersul este susţinut de fondatorul şi preşedintele Consiliului de Administraţie al E-INFRA, Teofil Mureşan, absolvent al programului Sloan Masters in Leadership and Strategy la London Business School şi al programului OPM la Harvard Business School, precum şi de Andrei Mureşan, Deputy CEO E-INFRA, absolvent al programului Masters in Management al London Business School.

Până în prezent, 13 studenţi români au beneficiat de bursele E-INFRA, având acces la programe precum MBA, Masters in Management, Masters in Finance, Masters in Analytics and Management şi Sloan Masters in Leadership and Strategy.

„Experienţa academică internaţională este extrem de valoroasă prin rigoarea pe care o formează, prin expunerea la studii de caz şi prin claritatea pe care o aduce în felul de a gândi deciziile pe termen lung. Mă bucură mult că putem sprijini tineri români să aibă acces la o astfel de formare şi sper ca ei să aducă înapoi în România aceste cunoştinţe”, a declarat Teofil Mureşan.

La rândul său, Paul Mburu, Director of Principal Giving, London Business School, a declarat:

„Reînnoirea parteneriatului cu E-INFRA reflectă angajamentul nostru comun de a susţine talentele excepţionale şi de a sprijini noua generaţie de lideri români. Suntem profund recunoscători E-INFRA - şi donatorilor noştri generoşi, Teofil Mureşan (SLN2012) şi Andrei Mureşan (MiM2020) - pentru implicarea constantă, care le permite unor studenţi români remarcabili să aibă acces la educaţia de top oferită de LBS şi să genereze impact dincolo de sala de curs”.

Pentru E-INFRA, investiţia în educaţie este o prioritate strategică, strâns legată de dezvoltarea pe termen lung a companiei în domeniul energiei şi infrastructurii.

Cu o comunitate globală de peste 58.000 de absolvenţi în mai mult de 160 de ţări, London Business School continuă să joace un rol important în formarea liderilor care generează impact în diverse industrii şi regiuni.

E-INFRA rămâne activ implicată în comunitatea London Business School, Teofil şi Andrei Mureşan întâlnindu-se recent cu studenţi români în cadrul Family Office Conference organizate la LBS.

„Dincolo de sprijinul financiar care mi-a permis să studiez la una dintre cele mai bune şcoli de business din lume, contribuţia domnului Mureşan transmite un mesaj clar: educaţia înseamnă să îţi valorifici potenţialul dincolo de barierele sociale, precum venitul sau statutul. În sala de curs suntem toţi egali, supuşi aceloraşi standarde ridicate”, a declarat Fabian-Adrian Domocoş, beneficiar al bursei E-INFRA.

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

